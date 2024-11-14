影／高雄女工騎機車載男同事擦撞他車 倒地遭砂石車輾斃

67歲劉姓女子今天上午7時5分許騎機車搭載黎姓男同事前往楠梓區工地上班，行經學專路與金田街口時，和菲籍女移工機車發生擦撞，劉的機車倒地，遭後方疾駛而至的砂石車輾過，爆頭慘死輪下，黎男受輕傷，詳細肇責由警方釐清。

警方調查，67歲劉姓女子是工地臨時工，今天上午7時5分許頭戴工程帽、身穿工作衣，騎機車搭載同事63歲黎姓男子，兩人欲前往工地上班，剛好菲律賓籍的39歲喬姓女子騎機車，沿學專路北往南外側快車道直行，在金田街口前欲向右變換至慢車道再駛入待轉區時，不慎擦撞劉女的機車。

劉機車遭擦撞後，連人帶車往左偏移倒地，剛好51歲李姓男子駕駛的砂石車，疾駛而過，劉女機車先撞到砂石車車頭，當場爆頭死亡，黎男和喬女則身體擦挫傷。

警消趕抵現場，調查李、喬二人均無酒駕行為，詳細肇責由交通大隊分析鑑定；另李男偵訊後，依過失致死罪嫌移送高雄地檢署偵辦。