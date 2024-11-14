阿里山福美吊橋木棧道1死4傷 議員批施工延宕、沒封閉才摔死人

嘉義阿里山福美吊橋景觀平台木棧板腐朽斷裂，5名遊客昨摔落釀1死4傷。議員今在議會質疑，景觀平台木棧道年久失修，縣府補助650萬元維修，原訂11月9日開工，至今仍未開工及封閉，才會有人摔死。文觀局長徐佩鈴說，因為廠商尚未開工，開工後圍籬才會圍起來。

議員詹琬蓁說，福美吊橋景觀平台是88風災後紅十字會3千多萬元捐建，年久失修將斥資714萬元整修，其中縣府補助650萬元，工程結標並訂於11月9日到明年4月9日施工，至今尚未動工也沒封閉，早就知道結構疑慮，若11月9日前封起來，民眾也不會掉下去，應加強示警。

文觀局長徐佩鈴說，因為廠商尚未開工，開工後圍籬才會圍起來。縣府列管13條吊橋，平常都會派人巡檢，接獲通報立即趕往醫院及殯儀館協助，1名遊客身亡，1名傷者在ICU（加護病房），1名經核磁共振檢查無礙，2名擦挫傷，目前有2人在嘉義留院觀察，狀況平穩仍需持續觀察。

議員莊竣傑說，嘉義縣有許多吊橋，山區雨水較多，木頭長期潮濕，又沒有檢修維護，才會釀木棧板腐朽斷裂，昨天發生1死4傷意外，又會有好長一陣子遊客不敢到阿里山，像之前小火車意外翻覆，就曾造成遊客多年不敢來，恐嚴重影響地方觀光發展。

議員陳柏麟說，嘉義縣有許多地震、颱風等天災，除了福美吊橋景觀平台坍塌外，還有木棧道腐爛等問題，縣府應啟動全面檢查，建立檢修機制。議員李國勝說，阿里山標榜國際性觀光景點，發生這種事情何以堪，絕對不能頭痛醫頭、腳痛醫腳，平時就要加強維護。