這次不按劇本走！竹縣將與六福村辦「無劇本」災害演習

新竹縣政府為強化觀光遊樂業的緊急救援和應變機制，11月19日將在六福村主題遊樂園辦大規模傷病患演練，並以「無劇本」模式進行，盼以高強度實戰演練，強化人員臨場反應與隨機應變能力，萬一有災害發生，能迅速因應保障遊客安全，將傷害降至最低。

縣府交通旅遊處長陳盈州表示，縣府每年都積極宣導旅遊安全，盼降低旅遊意外，今年特 別向觀光署申請補助，在縣內知名遊樂園六福村辦這場實戰演練，並邀各地政府代表與觀光業者到場觀摩，深入了解園區潛在危險，強化遊樂園安全管理，降低旅遊風險。

他指出，近年台灣地震頻繁，為因應地震可能帶來的災害，這次演練將模擬地震導致園區設施故障及動物脫逃等情境，未來透過持續反覆演練，提升現場服務人員對緊急救援流程的熟練度，能在第一時間應對傷病狀況、協助遊客迅速安全撤離。

交旅處表示，負責這次演練的台灣災難醫療隊發展協會長期投入重大災害現場支援，累積豐富經驗，並曾赴日本能登半島參與強震後的救災支援，這次「無劇本」演練，將由協會資深教官模擬災害情境，直接下達狀況測試人員的即時應變能力，一旦發生真實災難時，能迅速且有序地反應，將傷害降至最低，達到演練的實質效果。