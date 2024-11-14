錢櫃女員工身高不夠踩菜籃關窗…墜8樓亡 同事全程目擊崩潰哭

22歲吳姓女子是錢櫃中華新館員工昨天晚上至機房關窗戶，因身高不夠，踩蔬菜搬運籃伸手要去摸外推窗把手，孰料蔬菜搬運籃不堪負荷翻倒，她重心不穩，身體朝外從8樓高度墜落，當場沒有呼吸心跳，送醫不治。當時吳女身邊有一名同事幫忙拿手電筒照明，全程目睹，成為關鍵證人。警方調查後排除外力因素，待檢察官相驗，遺體將發還家屬。

中正一分局博愛路派出所昨天晚上9點40分獲報，中華路一段錢櫃中華新館發生墜樓意外，趕抵發現吳女倒在錢櫃一樓後面防火巷，已經沒有呼吸心跳，緊急送台大醫院搶救，不幸仍在晚上10點半不治。

當時吳女身邊有另一名同事楊姓女子全程目睹，吳女墜落時，她還利用無線電呼叫「有人掉下去了」，請一樓同事幫忙查看、報警，楊女警詢時啜泣稱「同事重心不穩，就滑落墜落了」，警方為了確認是否是單純意外，還是有外力介入關係展開調查。

警方調查，吳女是錢櫃員工，當時還在上班，要去機房關窗戶，卻因身高關係，手碰不到懸在外面的外推窗把手，於是找來2個蔬菜搬運籃踩踏墊高，但又發現太暗、不安全，找來同事楊女持手電筒照明，孰料蔬菜搬運籃因不穩固翻倒，吳女重心不穩，身體直接向外，從8樓窗戶墜落。

警方勘驗現場，又根據監視器畫面佐證排除外力因素，確認整起事件是單純意外，依規定報請檢察官相驗後，將把遺體發還家屬。

據了解，吳女在錢櫃上班約一年，但針對吳女為什麼需要去關窗戶？是否是公司要求？錢櫃相關主管不太詳細說明；由於警方排除外力因素，也不針對細節做追問。