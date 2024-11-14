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女投資虛擬幣挨詐500萬 苗警遠赴宜蘭雪隧內攔捕詐團

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

苗栗市一名羅姓婦人遭詐騙集團設局，想透過操作虛擬貨幣來獲取暴利，以電子錢包方式陸續轉出500多萬，直到要獲利了結卻困難重重，她才驚覺遭詐騙報警；檢警日前誘出林姓取款車手和游姓監控手現身苗栗市，林男當場落網，游男趁機開車逃逸無蹤，警方通報國道警方，最後在國道5號宜蘭雪隧端包抄將他逮捕，全案依詐欺及洗錢防制法等罪嫌偵辦。

警方調查，羅姓女子（43歲）今年9月中旬瀏覽臉書時，認識詐騙集團成員假扮的網友、互加Line成為好友聊天，在一套天花亂墜的鼓勵下，羅女誤信對方可代為操作虛擬貨幣獲利，9度以電子錢包轉出的方式，共匯出500多萬元給對方。

警方說，詐團騙她已獲利450萬，等到羅女開口想要獲利了結時，詐團說需先繳獲利的50%、225萬元，她才驚覺遭到詐騙，趕緊向警方報案請求協助。苗栗警分局受理後，確認羅女遭典型假投資詐騙，立即報請苗栗地檢察署檢察官蕭慶賢指揮偵辦。

檢警10月30日中午以現金交付150萬方式，誘出取款的假幣商林男（28歲）及監控手游男（22歲）等2人在苗栗市中正路交易，當場在一處巷子逮捕林男，游男見苗頭不對開車往北逃逸。當天傍晚，警方發現嫌犯轎車現身國道5號立即通報國道警方，在雪山隧道宜蘭端利用塞車機會，上前逮捕游男歸案。

全案警方偵訊後依詐欺及洗錢防制法等罪嫌移送苗栗地檢察署偵辦，假幣商車手林嫌遭裁定羈押禁見，監控手游嫌裁定5萬元交保。警方呼籲，不論是股票、基金申購、虛擬貨幣交易等投資方式，一定要謹慎、小心，投資前與有投資經驗親友、相關金融從業人員諮詢、請益，最重要的是應慎選政府立案、合法交易管道，任何標榜「可代客操作、穩賺不賠、短期獲利」的投資都是詐騙。

警方發現嫌犯轎車現身國道5號立即通報國道警方，在雪山隧道內利用塞車機會，上前逮捕游男歸案。圖／警方提供
警方發現嫌犯轎車現身國道5號立即通報國道警方，在雪山隧道內利用塞車機會，上前逮捕游男歸案。圖／警方提供

虛擬貨幣 詐騙集團

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