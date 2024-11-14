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金錢豹酒女撞死烘焙師 死者姊公開信盼社會助她自新

中央社／ 台中14日電

台中金錢豹酒店上班的顏姓女子，7年前酒駕闖紅燈撞死陳姓烘焙師。陳男姊姊13日深夜臉書公開致顏女信件內容，希望顏女重新做人，也盼社會除了冷漠、譴責外，能給顏女自新機會。

顏女在民國106年11月14日凌晨酒後駕駛賓士車，行經台中西屯區撞死陳姓烘焙師，判處徒刑9年6月定讞，判賠新台幣1068萬元，顏女在107年9月入獄；陳男姊姊13日深夜在雅妃烘焙坊臉書（Facebook）粉絲團，公開她致顏女信件內容。

陳女發文提到，不知顏女何時回歸社會，希望她重新做人，也希望社會除了冷漠、以牙還牙、譴責外，還能給她自新機會；她若繼續走回頭路，對家屬而言無疑是白痛了這幾年，也替帥主廚不值。

陳女在信中指出，顏女出監後，是否已想好下一步怎麼走，重返社會是苦難，而苦難背後還有遠超乎想像的人生。陳女分享了日前與更生團契成員接觸過程，也請更生團契成員聯繫顏女，提供了更生團契資源，希望可以幫助顏女。

陳女提及日前在公園接觸到傳教士，「禱告是一種和自己對話，每日三省吾身，又能讓自己時時抱持感謝的好事」，她試著接受教會裡那些無私、主動對人友善的人們，互相幫助時不會有孤立無援的孤獨，背後如有強大支持感。

陳女說，人在這世上的煩惱多半都是來自人際、人情世故，任何會牽動負面情緒的地方，都不要待，人只會變得更糟；要試著去找能讓人變積極向善、願意付出的地方或團體。

信件最後陳女希望，顏女出監了，也請讓她知道收信地址，讓她知道顏女在前進路上過得如何，「雖然我們都不會願意跟你見面，但無論如何我們都知道，你可能過得辛苦，但不希望你痛苦，辛苦和痛苦之間，差別著希望」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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