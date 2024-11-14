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高雄旗津民宅火警1死1傷 9旬臥床翁燒成焦屍、失智妻命危
高雄旗津區中州三路一棟2層樓民宅，今晨8時許傳出火警，高雄市消防局派出多分隊前往灌救，火勢約8點30分撲滅，現場救出梁姓夫妻，其中梁男被燒成焦屍，妻子意識不清，送往旗津醫院急救，尚未脫險。
警消調查，起火民宅為2樓透天頂樓加蓋建築物，消防局共派出14車42人前往灌救，抵達時1樓因有家具及其他雜務，竄出大量濃煙，火勢約10多分鐘獲得控制。
警消在火勢控制後，在屋內1樓房間內救出94歲梁男及梁85歲的洪姓妻子，其中梁已明顯死亡，未再送醫，洪女疑吸入濃煙意識不清，被送醫急救，起火詳細原因正待火調人員釐清。
據了解，梁男因中風多年臥床，梁妻則有失智等狀況，夫妻與年約60歲女兒同住，平時由女兒負責照料。
今早女兒外出，梁男及妻子則待在屋內，不料上午8時許，臥室傳出火警，兩人因久病、年紀大，逃生受阻，梁在床上被燒成焦屍，妻子則倒在房內一角，送醫時已命危仍在搶救中。
由於火勢幾乎圍繞梁男躺臥的床鋪，約10分鐘就撲滅，並未向外延燒，消防局已派火調人員進入火場鑑識，鎖定床鋪周邊或床上等電器用品調查，釐清起火原因。
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