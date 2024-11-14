解鎖野柳擱淺貨輪吊掛任務 東方風能將展開抽油、阻危害海洋

中國大陸籍貨輪「鈺洲啟航」在新北市野柳岬擱淺已超過一周，若油料外洩將對海洋環境造成嚴重汙染威脅，交通部長陳世凱曾實地視察關心；東方風能科技公司接獲交通部航港局徵召後，迅速動員資源，成功完成抽油設備吊掛作業，將展開抽油，有效防範油料外洩風險。

該貨輪搭載250噸重油，若發生洩漏，將對國家公園的脆弱生態系統帶來重大危害，東方風能接到徵召後，立即調派具備先進技術的「東方建設者」號大型工程船，該船配備動態定位系統（DP2）和250噸動態補償大型吊車，確保在極端環境下仍能穩定作業；11月8日，船隻順利抵達基隆港，並迅速開展施工準備。

擱淺位置位於礁岩密集的海域，海況惡劣，波浪高達4米，風險極高。東方風能組織了3支專業測量隊伍，分別對海床進行精密勘測，並克服天候和地形挑戰，快速完成區域性詳細調查；東方風能成功將抽油設備吊掛至擱淺船上，為後續的油料處理工作奠定基礎。

行動中，東北季風強勁，風浪大，工作條件極為艱難。東方風能後勤團隊冒險在陡峭懸崖上安裝定位設備，測量隊員則在巨浪中精確操作小型測量船進行地形測量。面對強大天氣壓力，「東方建設者」號的船員仍精準完成設備吊掛，確保任務成功推進。

東方風能執行長陳柏霖表示，這次任務挑戰極大，東方風能作為台灣唯一能在如此惡劣條件下完成此項目的公司，深感責任重大；這是企業應該做的事，更展示我們的技術實力及對保護本地生態的堅定承諾；這次行動也再次突顯建立本土海事工程供應鏈的必要性。