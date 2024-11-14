影／老翁深夜騎車跌倒堅持牽回家 百公尺花50分鐘…清水警全程陪

台中一名老翁深夜騎腳踏車在清水警分局旁不慎跌倒，員警獲報到現場關心，他堅持要牽車走回家，100公尺花50分鐘走路，清水分局員警全程陪同護送到家。

台中市清水區78歲林姓老翁，前天深夜騎腳踏車運動不慎跌坐清水局中山路在路旁，因跌倒後使不上力，跌坐在路旁。

老翁獨居無人協助，民眾發現報警請求協助，中市清水警分局清水派出所警員姚易呈獲報立即到場，詢問老翁未受傷，經檢視也沒有明顯外傷，老翁患有重聽，經耐心詢問得知老翁住處，離現場約100公尺不遠處。

但老翁堅持不要叫救護車，他要騎腳踏車回家，當天晚上視線昏暗又聯絡不到他家人，警方深怕路上危險，只好陪著老翁並牽著腳踏車，老翁行動較緩慢走走停停，短短100公尺路程，花了50分鐘終於返回其住家。

事後，警方到老翁住處關心狀況，他平時獨居，腳踏車是他唯一的交通工具，偶會騎腳踏車在家前走走，警方建議老翁以徒步慢走方式運動較為安全，老翁也感謝警方協助護送返家。

清水警分局清水派出所長許逸維表示，民眾對家中長輩應多加關懷、關心，如發現獨居長者或需要協助者，請即時通知向鄰近警察機關協助處理，免於憾事發生。