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影／貓竄出？台中太平離奇車禍 1男大生慘死、後方女自摔受傷

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影／貓竄出？台中太平離奇車禍 1男大生慘死、後方女自摔受傷

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

台中市太平區太堤東路昨晚發生離奇機車車禍，20歲林姓男大生、19歲李女前後騎機車沿太堤東路前進發生車禍，林男撞上對向工廠圍牆死亡、受傷的李女稱「撞到貓後自摔」，現場發現一具貓屍，警方積極釐清事故肇因。

台中市警局太平分局交通分隊長翁鉞勳說明，林男、李女分別騎機車前後同沿太堤東路往興隆路一段方向前進，二車疑與貓碰撞，致人車倒地，目前肇事過程仍有待釐清。

據了解，林男家住北部、就讀中部某科大，李女則是下班要返家；從現場跡證看來，林男、李女前後騎車，疑似與竄出的貓分別碰撞，致2車倒地，林男連人帶車跨越對向車道，衝進路邊工廠空地，撞牆後倒地，李女則自摔，倒在路中，由於事故現場無監視影像，目前肇事過程，警方將蒐集相關跡證，積極釐清事故肇因。

警方說明指出，林男因頭部重創，經送醫急救，在昨晚10時26分宣告不治；李女四肢擦挫傷，經送醫治療無生命危險。

李女對警方說，「有撞到貓，然後就自摔」，但對於有沒有撞到前方的騎士？她說，不知道。

雙方經檢測都沒有酒駕，現場初步看來，兩車沒有撞擊的痕跡，依規定報請台中地檢署司法相驗，呼籲民眾騎車應遵守速限規定，注意車前狀況，車輛應保持安全間距，避免發生憾事。

台中太平昨晚發生離奇機車車禍，林男連帶黑色機車撞上對向工廠圍牆倒地，送醫不治。圖／讀者提供
台中太平昨晚發生離奇機車車禍，林男連帶黑色機車撞上對向工廠圍牆倒地，送醫不治。圖／讀者提供
台中太平昨晚發生離奇機車車禍，林男撞上對向工廠圍牆倒地送醫不治，李女騎白色機車自摔倒地受傷。圖／讀者提供
台中太平昨晚發生離奇機車車禍，林男撞上對向工廠圍牆倒地送醫不治，李女騎白色機車自摔倒地受傷。圖／讀者提供
台中太平昨晚發生離奇機車車禍，林男連帶機車撞上對向工廠圍牆（紅圈處）死亡，李女自摔倒地受傷。圖／讀者提供
台中太平昨晚發生離奇機車車禍，林男連帶機車撞上對向工廠圍牆（紅圈處）死亡，李女自摔倒地受傷。圖／讀者提供

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