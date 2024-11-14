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專家提醒：防護衣須一體成形 首保護頭臉
桃園市發生義消捕蜂遭螫咬不治，有捕蜂人士說，捕蜂作業通常晚上進行，應穿著一體成形厚塑膠材質防護衣，首重頭臉防護。今年因氣候環境導致虎頭蜂繁殖季節錯亂且拉長，民眾更要提防蜂螫意外。
蘭園養蜂場捕蜂人指出，虎頭蜂領域地盤性強，可連續蜂叮攻擊，還會噴灑費洛蒙吸引其他夥伴一起攻擊。一般進行捕蜂作業時，一定要全身性防護，手套、鞋子全為一體成形，臉部保護要夠，材質也要加厚。
他說，捕蜂通常晚上作業，因為蜂群習性和人類相似，「白天覓食、晚上回巢」，太陽下山後處理蜂窩才能「一網打盡」；白天接獲捕蜂請求，一般會先請民眾靜置並遠離蜂窩。
過往秋末冬初為虎頭蜂繁殖季節，但今年數量特別多，捕蜂人懷疑氣候環境影響了虎頭蜂繁殖提前了約一個星期，繁殖期越長蜂數量越多，民眾遭攻擊機會也會增加。
衛福部桃園醫院皮膚科主任陳亭睿說，一般人被虎頭蜂螫咬，會出現紅腫、刺痛等症狀，但並非所有人都只是如此，部分民眾因體質問題，可能引發過敏性休克，進而導致呼吸困難，甚至有生命危險。如果遇到整群虎頭蜂攻擊，情況會更危險，因體內累積的神經毒素量會大幅增加，致死率就大幅提高。
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