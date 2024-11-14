經驗豐富卻出事？農業局：可能摘蜂窩空間小 未穿標準防護衣

不幸遭虎頭蜂螫身亡的范姓義消投入義消工作十三年，桃園市捕蜂抓蛇大隊二○一五年十月成立起，范就加入至今，經驗豐富，昨竟捕蜂遭螫身亡，好友與同事難過不捨。桃園市長張善政表示哀悼，將協助理賠。

范的好友說，范姓義消從事房仲業，為人熱心公益、工作認真，從不發脾氣；范參加義消多年，參與訓練、值班、執勤多次，「怎麼會發生意外」？

好友說范曾說被虎頭蜂叮螫多次，不知是否被虎蜂叮咬多了產生過敏體質？尤其穿戴裝備整齊，還遭虎頭蜂穿透螫咬手臂，裝備是否完備也該檢視，也呼籲農業局或消防局撥錢為捕蜂義消檢測是否過敏體質。

桃園市農業局指出，捕蜂大隊有採購標準防護衣，經了解這次意外有可能是因為現場判斷要摘蜂窩的空間比較小，標準防護衣過不去，可能有改穿不是農業局採購的防護衣，但實際上如何被螫傷，還需要再釐清原因。

桃園市農業局表示，過去都會提醒捕蜂抓蛇的義消，注意是否為敏感體質，後續會提醒所有的義消要注意。

桃園市長張善政昨下午要求全力協助善後，並表達哀悼。農業局指出，有替所有捕蜂抓蛇的義消投保三五○萬元意外險，消防局也有為義消投保意外險；二○二○年七月桃園市曾發生義消捕蜂遭蜂螫意外，送醫經過一年多後仍回天乏術，由於捕蜂抓蛇屬委外勞務，執行業務意外死亡發給十萬元慰問金，並協助理賠。