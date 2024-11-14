聽新聞
0:00 / 0:00

桃園義消民宅捕蜂 遭虎頭蜂螫死

聯合報／ 記者曾增勳鄭國樑／桃園報導

桃園范姓義消到民宅協助摘除位於隱密處虎頭蜂窩，不幸遭螫咬身亡。圓圈處後側為蜂窩位置。圖／警方提供
桃園范姓義消到民宅協助摘除位於隱密處虎頭蜂窩，不幸遭螫咬身亡。圓圈處後側為蜂窩位置。圖／警方提供

桃園市消防局第四大隊龍潭義消分隊四十歲范姓義消副小隊長，昨天中午與義消同伴兩人出勤至某民宅後方屋頂摘除黑尾虎頭蜂窩，遭大批蜂群攻擊，范雙臂遭螫咬後昏迷，送醫急救一小時後不治，檢警懷疑是過敏性休克，今相驗釐清。

桃園市捕蜂抓蛇業務二○一五年由桃園市消防局移給市府農業局辦理，農業局成立「緊急救護（捕蜂捉蛇）工作大隊」，再以委託義消的方式執行任務，經訓練可捕蜂抓蛇的義消約二三○人。

身兼桃園捕蜂捉蛇工作大隊隊員的范姓義消，昨天上午十時許接到消防局一一九捕蜂通報，與義消同伴前往平鎮區湧光路某透天厝執行捕蜂勤務；范姓隊員到三樓並伸手在窗戶外，協助隊員執行摘除蜂巢勤務時，發現左、右手肘各一處遭虎頭蜂螫咬，范當下還有意識，立即告知隊員通報救護人員。

孰料范姓義消在送醫過程中失去意識，在醫院搶救約一小時，昨天中午十二時四十五分不治。據了解，現場的虎頭蜂窩很大，且隱密在民宅後面的屋頂下方，地方空間狹窄，捕蜂難度高，范上去摘蜂窩、同伴在地面，突遭大量蜂群攻擊，范男裝備遭蜂群攻擊穿透，雙手手臂各遭虎蜂螫咬。

事發後，該民宅後巷現場地上還留下幾隻體型碩大的虎頭蜂屍體，目擊鄰居表示，屋主發現該虎頭蜂窩，就被虎頭蜂群螫咬送醫，通報一一九前來捕蜂，後來看到消防隊派兩名義消著裝捕蜂，因為虎頭蜂窩地點太擠不易摘除，沒想到其中一人被蜂叮螫，還口吐白沫被緊急送醫。

范姓義消捕蜂經驗豐富，過去也曾遭蜂螫咬，此次為何如此嚴重，檢警初步認為是過敏體質導致休克，待相驗釐清。

地面留有體型碩大的虎頭蜂屍體。記者曾增勳／攝影
地面留有體型碩大的虎頭蜂屍體。記者曾增勳／攝影

捕蜂捉蛇 桃園 虎頭蜂

延伸閱讀

桃園義消摘虎頭蜂窩被螫亡 專家曝應穿這款防護衣自保

趕快走避...桃園義消隊員遭虎頭蜂攻擊死亡 捕蜂達人曝特徵

虎頭蜂窩隱密摘除難度高 義消被螫不治…房仲同事不捨：如彌勒佛

桃園義消遭黑尾虎頭蜂螫不治 農業局：悲痛全力善後

相關新聞

北市中華錢櫃女員工墜樓亡 疑為了「關窗戶」沒站穩...同事全程目睹

台北市中正區中華路一段錢櫃中華新館，13日晚上發生墜樓意外，一名錢櫃女員工從大樓墜落，當場沒有生命跡象，緊急送醫搶救

阿里山腐朽木棧板斷裂 5名遊客高處跌落釀4傷、1人送醫不治

嘉義縣阿里山鄉山美村一處棧道，今天下午發生5名遊客跌落意外，其中有名傷者傷勢嚴重，嘉義縣消防局派人抵達現場救援，疑為棧道...

桃園義消民宅捕蜂 遭虎頭蜂螫死

桃園市消防局第四大隊龍潭義消分隊四十歲范姓義消副小隊長，昨天中午與義消同伴兩人出勤至某民宅後方屋頂摘除黑尾虎頭蜂窩，遭大...

專家提醒：防護衣須一體成形 首保護頭臉

桃園市發生義消捕蜂遭螫咬不治，有捕蜂人士說，捕蜂作業通常晚上進行，應穿著一體成形厚塑膠材質防護衣，首重頭臉防護。今年因氣...

阿里山福美吊橋旁木棧道斷裂 1死4傷

嘉義縣阿里山鄉山美村福美吊橋旁景觀平台的木棧道昨下午疑因腐朽突然斷裂，5名遊客從約一層樓高的棧道摔落地面受傷，消防局派出...

經驗豐富卻出事？農業局：可能摘蜂窩空間小 未穿標準防護衣

不幸遭虎頭蜂螫身亡的范姓義消投入義消工作十三年，桃園市捕蜂抓蛇大隊二○一五年十月成立起，范就加入至今，經驗豐富，昨竟捕蜂...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。