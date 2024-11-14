桃園義消民宅捕蜂 遭虎頭蜂螫死

桃園范姓義消到民宅協助摘除位於隱密處虎頭蜂窩，不幸遭螫咬身亡。圓圈處後側為蜂窩位置。圖／警方提供

桃園市消防局第四大隊龍潭義消分隊四十歲范姓義消副小隊長，昨天中午與義消同伴兩人出勤至某民宅後方屋頂摘除黑尾虎頭蜂窩，遭大批蜂群攻擊，范雙臂遭螫咬後昏迷，送醫急救一小時後不治，檢警懷疑是過敏性休克，今相驗釐清。

桃園市捕蜂抓蛇業務二○一五年由桃園市消防局移給市府農業局辦理，農業局成立「緊急救護（捕蜂捉蛇）工作大隊」，再以委託義消的方式執行任務，經訓練可捕蜂抓蛇的義消約二三○人。

身兼桃園捕蜂捉蛇工作大隊隊員的范姓義消，昨天上午十時許接到消防局一一九捕蜂通報，與義消同伴前往平鎮區湧光路某透天厝執行捕蜂勤務；范姓隊員到三樓並伸手在窗戶外，協助隊員執行摘除蜂巢勤務時，發現左、右手肘各一處遭虎頭蜂螫咬，范當下還有意識，立即告知隊員通報救護人員。

孰料范姓義消在送醫過程中失去意識，在醫院搶救約一小時，昨天中午十二時四十五分不治。據了解，現場的虎頭蜂窩很大，且隱密在民宅後面的屋頂下方，地方空間狹窄，捕蜂難度高，范上去摘蜂窩、同伴在地面，突遭大量蜂群攻擊，范男裝備遭蜂群攻擊穿透，雙手手臂各遭虎蜂螫咬。

事發後，該民宅後巷現場地上還留下幾隻體型碩大的虎頭蜂屍體，目擊鄰居表示，屋主發現該虎頭蜂窩，就被虎頭蜂群螫咬送醫，通報一一九前來捕蜂，後來看到消防隊派兩名義消著裝捕蜂，因為虎頭蜂窩地點太擠不易摘除，沒想到其中一人被蜂叮螫，還口吐白沫被緊急送醫。