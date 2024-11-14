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阿里山福美吊橋旁木棧道斷裂 1死4傷

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義報導

嘉義縣阿里山鄉山美村福美吊橋景觀平台木棧板疑腐朽斷裂，5名遊客從一層樓高的棧道摔落地面，造成1死4傷。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣阿里山鄉山美村福美吊橋景觀平台木棧板疑腐朽斷裂，5名遊客從一層樓高的棧道摔落地面，造成1死4傷。圖／嘉義縣政府提供
嘉義阿里山鄉山美村福美吊橋旁景觀平台的木棧道昨下午疑因腐朽突然斷裂，5名遊客從約一層樓高的棧道摔落地面受傷，消防局派出大量人車將5名傷者送醫，其中77歲廖姓婦人疑因頭受創嚴重，搶救後不治，其餘4名傷者留院觀察，意外原因警方調查中。

嘉義縣消防局指出，昨下午4時35分接獲報案，阿里山山美村山之美餐廳旁的福美吊橋景觀平台木棧道，傳出1男4女共5名遊客從木棧道摔落，救護人員趕到場，5名遊客掉落在木棧道地面，立即將5名傷者送醫治療。

嘉義縣文觀局指出，昨有44名來自苗栗的團客到阿里山出遊，到福美吊橋旁景觀平台木棧道走走，站在木棧道時棧板突然斷裂，5名遊客從約1層樓高棧道摔落地面受傷，未受傷遊客已安排至山美周邊民宿。

縣長翁章梁獲知後，立即指示文觀局全力協助阿里山鄉公所及家屬處理後續醫療事宜。

福美吊橋景觀平台為八八風災後由中華民國紅十字總會以善款興建，2011年5月捐贈給阿里山鄉公所，由公所管理維護供遊客通行。

吊橋 嘉義 阿里山

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