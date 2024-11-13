阿里山木棧道斷裂釀1死4傷 都是通霄平元里民

苗栗縣通霄鎮退休老師聯誼會今揪團前往阿里山出遊，卻驚傳重大意外，造成1人身亡4人輕重傷，由於5人都是通東里民，消息傳回，里長康世緯甚為震驚與不捨，他表達哀慟外，明天一早將前往嘉義探視與慰問。

據了解，該團主要以國小退休老師為主，其他為相邀出遊的好友。其中傷重不幸身亡的廖婦已退休十餘年，丈夫也是老師退休，不過已往生，其長子目前在通霄鎮公所擔任里幹事，今晚他等弟弟從外地趕回通霄後，一同南下處理善後。

其他4名傷者，陸姓婦人是通霄知名的「琴笙」唱片、租書店老闆娘，其子是通霄前鎮民代表傅郁揚，他目前擔任民眾黨苗栗縣議會服務處執行長；傅說，晚間9時左右才接獲媽媽受傷消息，正開車趕往嘉義途中，暫時還不清楚事發原因。

劉姓婦人（54歲）是平元里劉里長親妹；另外，羅翁（84歲）也是退休老師，這次邀好友李姓婦人（66歲）一同出遊，未料兩人也受傷嚴重骨折，預計4位傷者入院後都將連夜開刀治療。