桃園義消摘虎頭蜂窩被螫亡 專家曝應穿這款防護衣自保

桃園市消防局龍潭義消分隊40歲范姓義消副小隊長，今上午與義消同伴2人至平鎮區一棟民宅執行摘除虎頭蜂窩行動，不幸遭大批虎頭蜂群攻擊螫咬身亡。捕蜂達人指出，通常捕蜂作業多數會在晚上進行，並穿著包括手套、鞋子「全一體成形」的厚塑膠材質防護衣，以頭部防護最重要。

蘭園養蜂場捕蜂達人指出，虎頭蜂領域地盤性非常強，一般蜜蜂的針叮到一針後蜜蜂即會死亡，虎頭蜂可以連續性使用，叮到以外還會噴灑出費洛蒙吸引其他夥伴一起攻擊，因此捕蜂人員進行捕蜂作業時，一定會做到全身性防護，穿著包括手套、鞋子全為一體成形的防護衣，尤其以頭部最重要。

而防護衣的挑選要件，主要著重在臉部保護一定要足夠，材質也需要加厚，過去曾穿過布料太薄的防護衣，虎頭蜂的針就會螫進去。

捕蜂達人表示，通常在白天接獲民眾通報捕蜂請求，會先請民眾靜置並遠離蜂窩，而人員大部分摘除時間會利用晚上，因此蜂群的習性和人類類似，白天在外覓食、晚上回巢，因此約太陽下山後處理蜂窩才能「一網打盡」，以避免白天出門工作的虎頭蜂回來後不見蜂窩，反而逗留在原地螫傷人。

捕蜂達人說明，通常人員會穿著全身防護服，攜帶殺蟲劑、麻布袋及鋸子等工具到場，第一步先利用衛生紙或布料將蜂窩洞口塞住，再把布袋套上整個蜂窩，只留蜂窩末端連接處，再以鋸子鋸掉後摘除整顆蜂窩，掉進袋子裡立即包起，帶回後以火燒、掩埋或是用水淹死等滅除。

捕蜂達人也提到，依照過往秋末冬初為虎頭蜂繁殖季節，但今年卻數量特別多，懷疑是因氣候環境影響虎頭蜂的繁殖季節錯亂，大約提前了一個禮拜，以蜜蜂來說，女王蜂每天約可生出1500至2000顆蛋，虎頭蜂道理亦同，因此繁殖期越長，虎頭蜂數量就會越多，導致近期頻傳出民眾遭蜂螫的意外。

衛福部桃園醫院腎臟科博士醫師林瑞祥指出，被毒蜂螫很棘手，針會脫落在螫的部位，如果是1隻可能就是腫起來，送醫及時搶救還來得及，如果是複數就很麻煩，通常碰到毒蜂攻擊都是一群，因為大量的毒素注入人體，血清蛋白質遭受破壞，還有衍生溶血反應，血液在內部不能凝結，血管擴張不能收縮到不了末梢，也會造成體內出血，現場就算要協助取出毒針，在群峰的攻擊下也會有困難。