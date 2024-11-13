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阿里山腐朽木棧板斷裂 5遊客高處跌落釀4傷…1女送醫不治

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阿里山腐朽木棧板斷裂 5名遊客高處跌落釀4傷、1人送醫不治

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義阿里山鄉山美村一處棧道，今天下午發生5名遊客跌落意外，其中有名傷者傷勢嚴重，嘉義縣消防局派人抵達現場救援，疑為棧道木板腐朽斷裂肇禍。消防局立即將2名傷患送至嘉義基督教醫院，3名送至聖馬爾定醫院就醫，然經全力搶救後1名傷患仍不治。

嘉義縣消防局表示，今天下午4點35分接獲報案，在阿里山山美村山之美餐廳旁林木棧道傳有1男4女，5名遊客掉落木棧道下，即派遣奮起湖、中埔、番路、阿里山等分隊6車趕往現場，約5點多奮起湖先趕到現場，5名遊客掉落在木棧道下，5名遊客都有擦挫傷，當中有名女性傷者較嚴重，於晚上7點多已順利將5名傷者，分流送至聖馬爾定醫院3名（3女）、嘉義基督教醫院2名（1男1女）。

文觀局表示，今有44名團客自苗栗出發，前往嘉義阿里山出遊，遊程中因景觀平台木棧板斷裂，5名遊客跌至下方地面，1位傷者經搶救不治，其餘4名傷者留院觀察中，未受傷遊客已安排至山美周邊民宿。

嘉義縣長翁章梁獲知後立即指示文觀局全力協助阿里山鄉公所及家屬處理後續醫療事宜。

福美吊橋景觀平台為88風災後由中華民國紅十字總會以善款興建，並於民國100年5月捐贈予阿里山鄉公所，後續由公所管理維護供遊客通行。

阿里山5名遊客跌落木棧道 1死4傷。圖／翻攝畫面
阿里山5名遊客跌落木棧道 1死4傷。圖／翻攝畫面

嘉義 阿里山

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