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桃園育達高中校車自撞釀8傷 警方調查排除酒駕肇事

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園平鎮區私立育達高中校車今晚6時前，校車謝姓司機載送學生返家，行經平鎮延平路三段、水廠路口旁，司機不明原因撞上路樹發生車禍，司機受困救出但傷勢較重，車上男女7名學生輕傷，消防局119據報將謝姓司機及學生8人緊急送醫救治，司機酒測0排除酒駕，警方正調查司機肇事原因和責任。

桃園市消防局表示，育達高中校車54 歲謝姓司今晚開車搭載學生返家，行經平鎮延平路三段、水廠路口，靠近埔心交界，突然不明自撞路樹，校車猛烈衝撞中， 造成1男6女共7名學生受到擦挫輕傷，謝姓司機一度受困駕駛座，消防員救出脫困，右腿脛骨受傷較重，謝姓司機連同學生共8人緊急送醫急救包紮。

受傷8人分送平鎮聯新、楊梅怡仁、天成醫院急救包紮，謝姓司機右腿脛骨疼痛、右手指擦傷，7名受傷學生6女1男，包括18歲的徐姓女生右手指疼痛、張姓女生肢體擦傷；17歲的羅姓女生左腳撕裂傷、呂姓女生鼻子擦傷、楊姓女生右手擦傷；15歲的張姓女生眼角擦傷，及16歲鄭姓男生嘴唇擦傷，均意識清楚，沒有生命危險。

平鎮警表示，該校車司機不明原因自撞路樹車禍，造成司機及學生8人擦挫輕重傷，均無生命危險，警方向檢測司機酒測值為0，排除酒駕行為，是否司機恍神或身體狀況引發事故，將進一步調查釐清。

市議員王珮毓表示，她接獲民眾通報，育達高中校車自撞路樹車禍事故，經了解，該起車禍造成校車司機與學生總共8人受傷，分送平鎮聯新、楊梅天成及怡仁醫院急救包紮後，意識清楚、無生命危險，校方到醫院協助家長處理和表達關心。

育達高中校車今晚不明原因撞上路樹車禍，司機及車上學生共8人緊急送醫救治。圖／消防局提供
育達高中校車今晚不明原因撞上路樹車禍，司機及車上學生共8人緊急送醫救治。圖／消防局提供
育達高中校車今晚不明原因撞上路樹車禍，司機及車上學生共8人緊急送醫救治。圖／消防局提供
育達高中校車今晚不明原因撞上路樹車禍，司機及車上學生共8人緊急送醫救治。圖／消防局提供
育達高中校車今晚不明原因撞上路樹車禍，司機及車上學生共8人緊急送醫救治。圖／消防局提供
育達高中校車今晚不明原因撞上路樹車禍，司機及車上學生共8人緊急送醫救治。圖／消防局提供
育達高中校車今晚不明原因撞上路樹車禍，司機及車上學生共8人緊急送醫救治。圖／消防局提供
育達高中校車今晚不明原因撞上路樹車禍，司機及車上學生共8人緊急送醫救治。圖／消防局提供
育達高中校車今晚不明原因撞上路樹車禍，司機及車上學生共8人緊急送醫救治。圖／消防局提供
育達高中校車今晚不明原因撞上路樹車禍，司機及車上學生共8人緊急送醫救治。圖／消防局提供
育達高中校車今晚不明原因撞上路樹車禍，司機及車上學生共8人緊急送醫救治。圖／消防局提供
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校車 桃園 車禍

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