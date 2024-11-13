扯到瘋掉！三寶台中高鐵一路逆向險撞 「倒退嚕」又鬼切下場慘了

台中高鐵站高架橋昨一輛黑色轎車疑不熟路況，一路逆向，差點撞上順向轎車，才「倒退嚕」，後又鬼切進停車場，讓PO文網友驚呼連連。警方說，這名駕駛最重可罰5400元，將查明駕駛身分後開罰。

網友對黑色轎車的行經，形容「誇張三寶」，還對PO文的網友一路配音「扯到瘋掉了！」、「傻眼、傻眼，哇！哇！哇！」等「配音」印象深刻，笑稱「這配音搞的我好緊張」、「配音很搶戲」。

有網友在臉書社團「黑色豪門企業」PO影片，只見一輛黑色轎車從高鐵台中站區二樓停車場離開，疑似不熟路況，先沿右側車道上高架橋，然後慢慢切到左側車道。

PO文的網友，眼見黑車一路逆向，頻喊「扯到瘋掉了！」、「要開出哪裡？」黑車往前險些撞上左側車道順向轎車，網友更是驚呼連連，「傻眼、傻眼，哇！哇！哇！」、「對面車一定傻眼、嚇瘋了」。黑車見狀才「倒退嚕」，沒想到又左切進停車場，嚇壞眾人。