桃園育達高中校車撞路樹 7學生送醫無礙、校方釐清原因

桃園市平鎮區育達高中校車，今下午5時45分許行經延平路埔心陸橋時，54歲的謝姓校車司機因不明原因，自撞一旁人行道路樹，造成謝男腿部開放性骨折，其中7名學生手、腳部擦挫傷。校方表示，目前學生送醫皆無礙，也通知家長到醫院，後續會協助學生申請平安保險，至於司機肇事原因釐清中，將釐清責任歸屬後，按照契約求償。

校方表示，今下午校車載著20多名學生要返家時，校車突然撞到一旁路樹，嚇壞眾人，其中7名學生有手及腳有輕微擦挫傷，立即將學生送醫急救，所幸無大礙，並立即通知家長前往醫院，校方也派員前往關心了解情況。