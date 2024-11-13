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桃園育達高中校車撞路樹 7學生送醫無礙、校方釐清原因

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

桃園市平鎮區育達高中校車，今下午5時45分許行經延平路埔心陸橋時，54歲的謝姓校車司機因不明原因，自撞一旁人行道路樹，造成謝男腿部開放性骨折，其中7名學生手、腳部擦挫傷。校方表示，目前學生送醫皆無礙，也通知家長到醫院，後續會協助學生申請平安保險，至於司機肇事原因釐清中，將釐清責任歸屬後，按照契約求償。

校方表示，今下午校車載著20多名學生要返家時，校車突然撞到一旁路樹，嚇壞眾人，其中7名學生有手及腳有輕微擦挫傷，立即將學生送醫急救，所幸無大礙，並立即通知家長前往醫院，校方也派員前往關心了解情況。

育達高中校長徐浩峯說，目前尚不清楚事發經過，後續會協助學生申請學生平安保險，校車配合的遊覽車業者也已抵達現場及醫院關心，將會調查相關事發經過，了解是個人責任因素還是什麼原因造成車禍，待確認後再依簽署的合約求償，將持續了解整起事件經過。

桃園市平鎮區育達高中校車，今下午5時45分許行經延平路埔心陸橋時，54歲的謝姓校車司機因不明原因，自撞一旁人行道路樹，造成謝男腿部開放性骨折，其中7名學生手、腳部擦挫傷。記者翁唯真／攝影
桃園市平鎮區育達高中校車，今下午5時45分許行經延平路埔心陸橋時，54歲的謝姓校車司機因不明原因，自撞一旁人行道路樹，造成謝男腿部開放性骨折，其中7名學生手、腳部擦挫傷。記者翁唯真／攝影
桃園市平鎮區育達高中校車，今下午5時45分許行經延平路埔心陸橋時，54歲的謝姓校車司機因不明原因，自撞一旁人行道路樹，造成謝男腿部開放性骨折，其中7名學生手、腳部擦挫傷。記者翁唯真／攝影
桃園市平鎮區育達高中校車，今下午5時45分許行經延平路埔心陸橋時，54歲的謝姓校車司機因不明原因，自撞一旁人行道路樹，造成謝男腿部開放性骨折，其中7名學生手、腳部擦挫傷。記者翁唯真／攝影

校車 桃園 自撞 路樹 車禍

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