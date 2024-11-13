桃園育達高中校車放學猛撞路樹 司機學生8人輕重傷緊急送醫

桃園平鎮區私立育達高中校車今晚6時前，校車司機載送學生返家，行經平鎮延平路三段、水廠路口旁，司機不明原因撞上路樹發生車禍，司機受困救出重傷，車上7名學生輕傷，消防局119據報將司機、學生8人緊急送醫救治。

育達高中校車今晚不明原因撞上路樹車禍，司機及車上學生共8人緊急送醫救治。圖／消防局提供

桃園市消防局表示，育達高中校車今晚17時50分行經平鎮延平路三段、水廠路口旁，不明自撞路樹，車上載有學生在校車猛烈衝撞中，7人受到輕傷，司機一度在駕駛座受困，目前救出腳受傷嚴重，司機連同學生共8人緊急送醫救治，沒有生命危險，車禍事故仍待警方調查釐清。

市議員王珮毓表示，她接獲民眾通報，育達高中校車自撞路樹車禍事故，經了解，該起車禍造成校車司機與學生總共8人受傷送醫，7名學生均輕傷，幸無大礙，學生分送平鎮聯新、楊梅天成醫院急救包紮，校車司機開放性骨折傷口，意識清楚、無生命危險，送楊梅怡仁醫院急救包紮，校方到醫院協助家長處理和表達關心。