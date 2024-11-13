快訊

波波醫師爭議驚動賴總統 衛福部臨時記者會祭三大措施

桃園育達高中校車放學猛撞路樹 司機學生8人輕重傷緊急送醫

12強Live／陳晨威滿貫砲、陳傑憲加碼兩分砲 二局下中華隊6：0領先南韓

聽新聞
0:00 / 0:00

桃園育達高中校車放學猛撞路樹 司機學生8人輕重傷緊急送醫

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園平鎮區私立育達高中校車今晚6時前，校車司機載送學生返家，行經平鎮延平路三段、水廠路口旁，司機不明原因撞上路樹發生車禍，司機受困救出重傷，車上7名學生輕傷，消防局119據報將司機、學生8人緊急送醫救治。

育達高中校車今晚不明原因撞上路樹車禍，司機及車上學生共8人緊急送醫救治。圖／消防局提供
育達高中校車今晚不明原因撞上路樹車禍，司機及車上學生共8人緊急送醫救治。圖／消防局提供

桃園市消防局表示，育達高中校車今晚17時50分行經平鎮延平路三段、水廠路口旁，不明自撞路樹，車上載有學生在校車猛烈衝撞中，7人受到輕傷，司機一度在駕駛座受困，目前救出腳受傷嚴重，司機連同學生共8人緊急送醫救治，沒有生命危險，車禍事故仍待警方調查釐清。

市議員王珮毓表示，她接獲民眾通報，育達高中校車自撞路樹車禍事故，經了解，該起車禍造成校車司機與學生總共8人受傷送醫，7名學生均輕傷，幸無大礙，學生分送平鎮聯新、楊梅天成醫院急救包紮，校車司機開放性骨折傷口，意識清楚、無生命危險，送楊梅怡仁醫院急救包紮，校方到醫院協助家長處理和表達關心。

育達高中校車今晚不明原因撞上路樹車禍，司機及車上學生共8人緊急送醫救治。圖／消防局提供
育達高中校車今晚不明原因撞上路樹車禍，司機及車上學生共8人緊急送醫救治。圖／消防局提供
育達高中校車今晚不明原因撞上路樹車禍，司機及車上學生共8人緊急送醫救治。圖／消防局提供
育達高中校車今晚不明原因撞上路樹車禍，司機及車上學生共8人緊急送醫救治。圖／消防局提供
育達高中校車今晚不明原因撞上路樹車禍，司機及車上學生共8人緊急送醫救治。圖／消防局提供
育達高中校車今晚不明原因撞上路樹車禍，司機及車上學生共8人緊急送醫救治。圖／消防局提供
育達高中校車今晚不明原因撞上路樹車禍，司機及車上學生共8人緊急送醫救治。圖／消防局提供
育達高中校車今晚不明原因撞上路樹車禍，司機及車上學生共8人緊急送醫救治。圖／消防局提供
育達高中校車今晚不明原因撞上路樹車禍，司機及車上學生共8人緊急送醫救治。圖／消防局提供
育達高中校車今晚不明原因撞上路樹車禍，司機及車上學生共8人緊急送醫救治。圖／消防局提供

校車 桃園 車禍

延伸閱讀

趕快走避...桃園義消隊員遭虎頭蜂攻擊死亡 捕蜂達人曝特徵

桃園男酒駕撞死女騎士肇逃 找妻頂替警從行車紀錄器識破

桃園人掃貨！國民三明治快閃台茂 限定「肉鬆起司三明治」限量必搶 夯品「國民酥酥、角角餐包」統統有

影／掛註銷車牌拒檢！桃園男騎士載女友狂逃 面臨違規重罰

相關新聞

台鐵員工又遇暴力事件 乘客躲廁所抽菸遭勸…情緒失控竟壓制車長

台鐵員工又傳遭旅客暴力攻擊，繼大林站女站務員勸導老翁站內騎自行車遭毆打及找民代施壓、羅東站務員遭掐脖、台中售票員遭零錢盤...

虎頭蜂窩隱密摘除難度高 義消被螫不治…房仲同事不捨：如彌勒佛

桃園市消防局第四大隊龍潭義消分隊40歲范姓義消副小隊長，今天上午與義消同伴2人出勤至平鎮區湧光路一棟民宅後方屋頂，執行摘...

北市警處理違停檢舉沒開單挨告3罪 檢追密錄影像結果出爐

何姓男子去年底在台北市士林區因檢舉車輛違停而認員警不開單作為，又遭嗆「你這樣是在找員警麻煩」，對古姓警員提告瀆職、圖利、...

桃園育達高中校車放學猛撞路樹 司機學生8人輕重傷緊急送醫

桃園平鎮區私立育達高中校車今晚6時前，校車司機載送學生返家，行經平鎮延平路三段、水廠路口旁，司機不明原因撞上路樹發生車禍...

影／貨櫃車撞斷板橋區限高標誌鐵架和路燈 交通嚴重受阻

貨櫃車司機賴姓男子今天下午5時許行經新北市板橋區未注意道路限高，撞斷限高標誌鐵架和路燈，造成交通嚴重受阻，板橋警方獲報趕...

阿里山山美村疑棧道斷裂 5遊客跌落山谷1人傷重

嘉義縣阿里山鄉山美村一處棧道，今天下午發生5名遊客跌落山谷意外，其中1人傷勢嚴重，消防局派人抵達現場救援，疑為棧道木板斷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。