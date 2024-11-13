快訊

波波醫師爭議驚動賴總統 衛福部臨時記者會祭三大措施

桃園育達高中校車放學猛撞路樹 司機學生8人輕重傷緊急送醫

12強Live／陳晨威滿貫砲、陳傑憲加碼兩分砲 二局下中華隊6：0領先南韓

影／板橋貨櫃車撞斷限高標誌鐵架、路燈 交通嚴重受阻

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

貨櫃車司機賴姓男子今天下午5時許行經新北市板橋區未注意道路限高，撞斷限高標誌鐵架和路燈，造成交通嚴重受阻，板橋警方獲報趕赴現場進行交通疏導及管制人車通行，事故發生原因現由警方調查釐清中。

新北市板橋警方今天下午5時6分獲報，板橋區板城路第10河川局旁，板城路往華東街、第十河川局引道發生交通事故，員警到場發現貨櫃車司機賴姓男子（34歲）行經該處未注意道路限高，直接撞倒限高標誌鐵架及路旁路燈，且標誌桿橫跨於貨櫃車車頭與後方貨櫃之間，完全無法進退。

警方於5時10分先封鎖該路段，疏導車輛改道，改往四川路方向行駛，並同步通知1999轉知廣等相關單位協助通報駕駛用路改道行駛，警力目前也聯繫吊車至現場排除礙中。據了解，賴男酒值為零，無人受傷，確實事故發生原因疑似未注意道路限高釀禍，確實事故發生原因現由警方調查釐清中。

貨櫃車司機賴姓男子今天下午5時許行經新北市板橋區未注意道路限高，撞斷限高標誌鐵架和路燈，造成交通嚴重受阻，板橋警方獲報趕赴現場進行交通疏導及管制人車通行。記者王長鼎／翻攝
貨櫃車司機賴姓男子今天下午5時許行經新北市板橋區未注意道路限高，撞斷限高標誌鐵架和路燈，造成交通嚴重受阻，板橋警方獲報趕赴現場進行交通疏導及管制人車通行。記者王長鼎／翻攝
貨櫃車司機賴姓男子今天下午5時許行經新北市板橋區未注意道路限高，撞斷限高標誌鐵架和路燈，造成交通嚴重受阻，板橋警方獲報趕赴現場進行交通疏導及管制人車通行。記者王長鼎／翻攝
貨櫃車司機賴姓男子今天下午5時許行經新北市板橋區未注意道路限高，撞斷限高標誌鐵架和路燈，造成交通嚴重受阻，板橋警方獲報趕赴現場進行交通疏導及管制人車通行。記者王長鼎／翻攝
貨櫃車司機賴姓男子今天下午5時許行經新北市板橋區未注意道路限高，撞斷限高標誌鐵架和路燈，造成交通嚴重受阻，板橋警方獲報趕赴現場進行交通疏導及管制人車通行。記者王長鼎／翻攝
貨櫃車司機賴姓男子今天下午5時許行經新北市板橋區未注意道路限高，撞斷限高標誌鐵架和路燈，造成交通嚴重受阻，板橋警方獲報趕赴現場進行交通疏導及管制人車通行。記者王長鼎／翻攝
貨櫃車司機賴姓男子今天下午5時許行經新北市板橋區未注意道路限高，撞斷限高標誌鐵架和路燈，造成交通嚴重受阻，板橋警方獲報趕赴現場進行交通疏導及管制人車通行。記者王長鼎／翻攝
貨櫃車司機賴姓男子今天下午5時許行經新北市板橋區未注意道路限高，撞斷限高標誌鐵架和路燈，造成交通嚴重受阻，板橋警方獲報趕赴現場進行交通疏導及管制人車通行。記者王長鼎／翻攝
貨櫃車司機賴姓男子今天下午5時許行經新北市板橋區未注意道路限高，撞斷限高標誌鐵架和路燈，造成交通嚴重受阻，板橋警方獲報趕赴現場進行交通疏導及管制人車通行。記者王長鼎／翻攝
貨櫃車司機賴姓男子今天下午5時許行經新北市板橋區未注意道路限高，撞斷限高標誌鐵架和路燈，造成交通嚴重受阻，板橋警方獲報趕赴現場進行交通疏導及管制人車通行。記者王長鼎／翻攝
貨櫃車司機賴姓男子今天下午5時許行經新北市板橋區未注意道路限高，撞斷限高標誌鐵架和路燈，造成交通嚴重受阻，板橋警方獲報趕赴現場進行交通疏導及管制人車通行。記者王長鼎／翻攝
貨櫃車司機賴姓男子今天下午5時許行經新北市板橋區未注意道路限高，撞斷限高標誌鐵架和路燈，造成交通嚴重受阻，板橋警方獲報趕赴現場進行交通疏導及管制人車通行。記者王長鼎／翻攝
貨櫃車司機賴姓男子今天下午5時許行經新北市板橋區未注意道路限高，撞斷限高標誌鐵架和路燈，造成交通嚴重受阻，板橋警方獲報趕赴現場進行交通疏導及管制人車通行。記者王長鼎／翻攝
貨櫃車司機賴姓男子今天下午5時許行經新北市板橋區未注意道路限高，撞斷限高標誌鐵架和路燈，造成交通嚴重受阻，板橋警方獲報趕赴現場進行交通疏導及管制人車通行。記者王長鼎／翻攝

交通事故

延伸閱讀

國3南下碧潭隧道貨櫃車翻覆 全線封閉 駕駛送醫飄酒味

國3南下碧潭隧道貨櫃車翻覆 全線封閉嚴重回堵

南市暗夜無名火 燒毀貨櫃車及堆高機

國一北上圓山段賓士車追撞貨櫃車…車頭全毀 駕駛受困送醫不治

相關新聞

台鐵員工又遇暴力事件 乘客躲廁所抽菸遭勸…情緒失控竟壓制車長

台鐵員工又傳遭旅客暴力攻擊，繼大林站女站務員勸導老翁站內騎自行車遭毆打及找民代施壓、羅東站務員遭掐脖、台中售票員遭零錢盤...

虎頭蜂窩隱密摘除難度高 義消被螫不治…房仲同事不捨：如彌勒佛

桃園市消防局第四大隊龍潭義消分隊40歲范姓義消副小隊長，今天上午與義消同伴2人出勤至平鎮區湧光路一棟民宅後方屋頂，執行摘...

北市警處理違停檢舉沒開單挨告3罪 檢追密錄影像結果出爐

何姓男子去年底在台北市士林區因檢舉車輛違停而認員警不開單作為，又遭嗆「你這樣是在找員警麻煩」，對古姓警員提告瀆職、圖利、...

桃園育達高中校車撞路樹 7學生送醫校方釐清原因

桃園市平鎮區育達高中校車，今下午5時45分許行經延平路埔心陸橋時，54歲的謝姓校車司機因不明原因，自撞一旁人行道路樹，造...

桃園育達高中校車放學猛撞路樹 司機學生8人輕重傷緊急送醫

桃園平鎮區私立育達高中校車今晚6時前，校車司機載送學生返家，行經平鎮延平路三段、水廠路口旁，司機不明原因撞上路樹發生車禍...

影／板橋貨櫃車撞斷限高標誌鐵架、路燈 交通嚴重受阻

貨櫃車司機賴姓男子今天下午5時許行經新北市板橋區未注意道路限高，撞斷限高標誌鐵架和路燈，造成交通嚴重受阻，板橋警方獲報趕...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。