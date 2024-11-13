影／板橋貨櫃車撞斷限高標誌鐵架、路燈 交通嚴重受阻
貨櫃車司機賴姓男子今天下午5時許行經新北市板橋區未注意道路限高，撞斷限高標誌鐵架和路燈，造成交通嚴重受阻，板橋警方獲報趕赴現場進行交通疏導及管制人車通行，事故發生原因現由警方調查釐清中。
新北市板橋警方今天下午5時6分獲報，板橋區板城路第10河川局旁，板城路往華東街、第十河川局引道發生交通事故，員警到場發現貨櫃車司機賴姓男子（34歲）行經該處未注意道路限高，直接撞倒限高標誌鐵架及路旁路燈，且標誌桿橫跨於貨櫃車車頭與後方貨櫃之間，完全無法進退。
警方於5時10分先封鎖該路段，疏導車輛改道，改往四川路方向行駛，並同步通知1999轉知廣等相關單位協助通報駕駛用路改道行駛，警力目前也聯繫吊車至現場排除礙中。據了解，賴男酒值為零，無人受傷，確實事故發生原因疑似未注意道路限高釀禍，確實事故發生原因現由警方調查釐清中。
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