影／板橋貨櫃車撞斷限高標誌鐵架、路燈 交通嚴重受阻

貨櫃車司機賴姓男子今天下午5時許行經新北市板橋區未注意道路限高，撞斷限高標誌鐵架和路燈，造成交通嚴重受阻，板橋警方獲報趕赴現場進行交通疏導及管制人車通行，事故發生原因現由警方調查釐清中。

新北市板橋警方今天下午5時6分獲報，板橋區板城路第10河川局旁，板城路往華東街、第十河川局引道發生交通事故，員警到場發現貨櫃車司機賴姓男子（34歲）行經該處未注意道路限高，直接撞倒限高標誌鐵架及路旁路燈，且標誌桿橫跨於貨櫃車車頭與後方貨櫃之間，完全無法進退。