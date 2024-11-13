李多慧遭狗仔跟拍落淚提告 《壹蘋》委託律師赴警局協助調查

中華職棒味全龍啦啦隊員李多慧，10日向新北市警局報案提告跟騷法之後，壹蘋新聞網隔天主動發聲明主張是記者合法跟拍，今天該公司委由律師到三重警分局協助調查，全案將移送新北地檢署，由檢察官依事實認定。

在台擁有廣大粉絲的南韓籍啦啦隊員李多慧，10日在臉書發文自述，9日剛完成5天機車環島拍攝行程，晚上和工作團隊從台北市騎機車返回新北市三重區住處途中，發現遭1輛白色轎車尾隨跟拍，一路跟到住處樓下。

後來她和製作團隊故意停在便利商店觀察對方，1名綠衣女子下車跟上，近距離偽裝成路人、假裝講電話，持續偷拍李多慧和工作團隊，她形容「整整一小時半的時間，我們真的不敢回家。」

當時李多慧的工作團隊也假裝拍片，反蒐證錄下綠衣女子身影，事後由經紀公司陪同向新北市警察局婦幼隊提告遭陌生人違反跟蹤騷擾防制法。

警方10日受理報案，調閱監視器鎖定1輛白色租賃車及車上1男、1女查出身分，11日分別寄發通知書，限期請2人向三重警分局到案說明。

壹蘋新聞網11日發出聲明表示，是該公司特勤中心狗仔隊記者以遠距離方式觀察李多慧的行車狀況，期間均於公開場所進行，過程均合於法規。壹蘋甚至發新聞公開偷拍影片，指控李多慧騎機車通過斑馬線未禮讓行人，又引發網友熱議。

據了解，拍攝地點在台北市街頭，網友指稱既然壹蘋主張是狗仔透過遠距離拍攝，長鏡頭畫面有壓縮距離的視覺效果，李多慧的機車與行人之間實際距離，恐怕比影片看起來更遠，更何況李多慧身後就有1名警員騎機車，若她明顯違規，警察應該不至於視若無睹。