台鐵員工又遇暴力事件 乘客躲廁所抽菸遭勸…情緒失控竟壓制車長

台鐵員工又傳遭旅客暴力攻擊，繼大林站女站務員勸導老翁站內騎自行車遭毆打及找民代施壓、羅東站務員遭掐脖、台中售票員遭零錢盤砸傷後，昨天再發生區間車車長勸導乘客躲廁所抽菸，旅客情緒失控將車長壓制在座椅上，直到列車到站，司機員接獲衝至車廂協助才脫困。台鐵公司表示，已報警並持續關懷該車長。

台鐵員工遭受暴力事件頻傳，今年8月7日台鐵大林站女站務員，因勸導老翁站內騎自行車，遭揮打右手臂，事後老翁還找民代施壓、車站叫囂；9月20日羅東站站務員要求牽自行車搭乘列車的旅客補票時遭掐脖；10月13日台中站一名女乘客來不及乘車，不滿被換乘其他列車且無座位，竟用車站窗口零錢盤砸傷售票員。

而台鐵集集線列車再傳車長遭乘客攻擊事件，據了解，一列區間車車長昨中午巡視車廂時，發現1名男性乘客躺在椅上，車長上前關心旅客身體狀況，旅客表示並無不適，但隨後有其他旅客通報，該乘客躲在廁所內抽菸。

車長隨即前往勸導乘客，不料該乘客心生不滿且情緒失控，最後竟出手將車長壓制在座椅上，待列車停靠源泉站後，司機員接獲通知，連忙趕至車廂協助車長才脫困，但該名旅客隨即就下車逃逸。

台鐵說，集集線第2908次列車通報，車上乘客有脫序行為，包含橫躺座椅占用座位、躲進廁所吸煙，且不聽阻勸，在車上與執勤男性車長起衝突，所幸車長自我防護得宜未於衝突中受傷，抵達二水站後，隨即通報鐵路警察上車處理，但脫序旅客於列車停靠源泉站時逃離現場。

台鐵表示，本案已由鐵路警察台中分局立案偵辦調查中，公司彰化車班、中區營運處及彰化地區工會理事長皆親自前往探視該位車長，表達慰問之意，並持續關懷。

台鐵呼籲，旅客乘車時應遵守旅客契約相關內容，避免占用座位、違法吸煙等不當行為，以維乘車秩序與品質。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康