快訊

賴總統：「波波牙醫」每年回台實習50名 政府承諾不提高

川普重返白宮…市場憂影響台積電 金管會報告出爐

台鐵員工又遇暴力事件！乘客車上抽菸遭勸 竟壓制車長到站才脫手

聽新聞
0:00 / 0:00

台鐵員工又遇暴力事件 乘客躲廁所抽菸遭勸…情緒失控竟壓制車長

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導

台鐵員工又傳遭旅客暴力攻擊，繼大林站女站務員勸導老翁站內騎自行車遭毆打及找民代施壓、羅東站務員遭掐脖、台中售票員遭零錢盤砸傷後，昨天再發生區間車車長勸導乘客躲廁所抽菸，旅客情緒失控將車長壓制在座椅上，直到列車到站，司機員接獲衝至車廂協助才脫困。台鐵公司表示，已報警並持續關懷該車長。

台鐵員工遭受暴力事件頻傳，今年8月7日台鐵大林站女站務員，因勸導老翁站內騎自行車，遭揮打右手臂，事後老翁還找民代施壓、車站叫囂；9月20日羅東站站務員要求牽自行車搭乘列車的旅客補票時遭掐脖；10月13日台中站一名女乘客來不及乘車，不滿被換乘其他列車且無座位，竟用車站窗口零錢盤砸傷售票員。

而台鐵集集線列車再傳車長遭乘客攻擊事件，據了解，一列區間車車長昨中午巡視車廂時，發現1名男性乘客躺在椅上，車長上前關心旅客身體狀況，旅客表示並無不適，但隨後有其他旅客通報，該乘客躲在廁所內抽菸。

車長隨即前往勸導乘客，不料該乘客心生不滿且情緒失控，最後竟出手將車長壓制在座椅上，待列車停靠源泉站後，司機員接獲通知，連忙趕至車廂協助車長才脫困，但該名旅客隨即就下車逃逸。

台鐵說，集集線第2908次列車通報，車上乘客有脫序行為，包含橫躺座椅占用座位、躲進廁所吸煙，且不聽阻勸，在車上與執勤男性車長起衝突，所幸車長自我防護得宜未於衝突中受傷，抵達二水站後，隨即通報鐵路警察上車處理，但脫序旅客於列車停靠源泉站時逃離現場。

台鐵表示，本案已由鐵路警察台中分局立案偵辦調查中，公司彰化車班、中區營運處及彰化地區工會理事長皆親自前往探視該位車長，表達慰問之意，並持續關懷。

台鐵呼籲，旅客乘車時應遵守旅客契約相關內容，避免占用座位、違法吸煙等不當行為，以維乘車秩序與品質。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

台鐵集集線列車傳車長勸導乘客廁所抽菸，卻遭乘客壓制在座椅。台鐵集集線示意圖。聯合報系資料照
台鐵集集線列車傳車長勸導乘客廁所抽菸，卻遭乘客壓制在座椅。台鐵集集線示意圖。聯合報系資料照

台鐵 失控 廁所 抽菸 車廂

延伸閱讀

高雄景點缺親子共乘自行車 YouBike「違法載童」亂象多

影／計程車深夜撞同向自行車 騎士搶救至凌晨仍不治

肺癌公費篩檢擴大！最快明年元旦上路 百萬人受惠

《原子少年2》花花直播抽菸熱議...本人發文道歉「自請處分」 公司公告處罰結果

相關新聞

桃園義消出勤民宅捕蜂...遭大批虎頭蜂群攻擊 1義消身亡

桃園市消防局第四大隊龍潭義消分隊36歲范姓隊員和義消同伴2人，今天上午接到消防局119捕蜂通報，前往平鎮區山仔頂一處民宅...

高雄女出國疑遭載往寮國生死未卜 家人受勒贖

高雄市1名20多歲的陳姓女子，11月7日出國，當天晚間，母親接獲她傳Line表示正從緬甸被載去寮國途中，她非常害怕，事後...

小雲11歲被生父賣身當雛妓 口被灌鹽酸、雙腿被打跛 餘生無法正常進食

台灣早已遠離雛妓的年代，但當年的傷害如今還烙印在那些女孩身上，東森幼幼基金會董事長孫嘉蕊訴說一個「比悲傷還悲傷的真實故事...

修繕民宅不慎跌落樓梯 新北男頭部著地昏迷送醫6天不治

吳姓男子與連姓男子日前到新北市雙溪區修繕民宅時，不慎跌落樓梯時，頭部著地昏迷，今天傷重不治。警方完成發現人、家屬筆錄後，...

台鐵員工又遇暴力事件 乘客躲廁所抽菸遭勸…情緒失控竟壓制車長

台鐵員工又傳遭旅客暴力攻擊，繼大林站女站務員勸導老翁站內騎自行車遭毆打及找民代施壓、羅東站務員遭掐脖、台中售票員遭零錢盤...

公務員疑遭職場霸凌亡 勞動部：今普發匿名問卷預定本周完成調查

勞動力發展署北基宜花金馬分署員工疑遭職場霸凌，在辦公室死亡爭議延燒。勞動部今天表示，調查小組已經啟動調查，除對同仁進行訪...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。