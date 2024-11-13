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虎頭蜂窩隱密摘除難度高 義消被螫不治…房仲同事不捨：如彌勒佛

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市消防局第四大隊龍潭義消分隊40歲范姓義消副小隊長，今天上午與義消同伴2人出勤至平鎮區湧光路一棟民宅後方屋頂，執行摘除虎頭蜂窩行動，不幸遭大批虎頭蜂群攻擊，范男雙臂遭虎蜂螫咬後昏倒OHCA，緊急送醫急救宣告不治，市府農業局全力協助家屬善後。

桃園市消防局、義消表示，今天上午10時59分接到民眾報案，平鎮區山仔頂的湧光路一間民宅虎頭蜂窩出沒，范姓義消副小隊長2人前往出勤，由於虎頭蜂窩隱密在房子後面的屋頂下方，地方小，捕蜂過程難度高，范上去摘蜂窩、同伴在地面，突遭大量蜂群攻擊，范男裝備遭蜂群攻擊穿透，雙手手臂各遭虎蜂螫咬刺中暈眩昏倒，119緊急送醫宣告不治。

該民宅後巷現場地上，還留下幾隻體型碩大的虎頭蜂屍體，目擊鄰居表示，屋主發現該虎頭蜂窩，就被虎頭蜂群螫咬送醫，屋主今天通報119前來捕蜂，後來看到消防隊派2名義消著裝捕蜂，因為虎頭蜂窩地點太擠不易摘除，之後看見1人被蜂叮螫口吐白沫被緊急送醫。

平鎮區湧光里長黃志仁表示，早上接到里民電話告知，該里內一戶出現虎頭蜂窩，屋主被虎蜂叮咬手部紅腫，前往醫院打針，並請義消幫忙，他到場看見義消通報隊員被虎蜂叮咬送醫，捕蜂工作危險要更加小心。

范姓義消好友表示，范男在龍潭從事房仲銷售工作，為人熱心公益，常參加各大社區活動，范參加義消多年，參與訓練、值班、執勤都非常積極，范常說被虎頭蜂叮螫多次，不知是否被虎蜂叮咬多了產生過敏體質？范今天至山仔頂捕蜂，穿戴裝備整齊，不料被虎蜂穿透裝備2手臂被叮咬各一處，身體出現過敏體質症狀嚴重，竟因此犧牲，他十分不捨，也呼籲農業局或消防局撥錢為捕蜂義消檢測是否過敏體質。

范姓義消副小隊長工作認真，今天上午出勤捕蜂前，還在臉書PO出仲介房屋資訊，臉書常常PO出房屋資訊提供購屋參考，范看見災情，即便不是自己義消轄區，也會留言為打火弟兄鼓勵「辛苦了」，也會提醒登山社團爬山注意安全，義消獲知消息表達難過。

范服務的房仲公司同事聽到不幸，多位女同事說，范是一位非常好的人，在該店服8年，工作認真，業績穩定，在店裡有如彌勒佛口常開，從不發脾氣，投入義消很熱心，突然聽到噩耗，大家都難置信和不捨。

龍潭義消在平鎮民宅後方摘除虎頭蜂窩不幸被螫咬不治，地面留有體型碩大的虎頭蜂屍體。記者曾增勳／攝影
龍潭義消在平鎮民宅後方摘除虎頭蜂窩不幸被螫咬不治，地面留有體型碩大的虎頭蜂屍體。記者曾增勳／攝影
龍潭義消在平鎮民宅後方摘除虎頭蜂窩不幸被螫咬不治，地面留有體型碩大的虎頭蜂屍體。記者曾增勳／攝影
龍潭義消在平鎮民宅後方摘除虎頭蜂窩不幸被螫咬不治，地面留有體型碩大的虎頭蜂屍體。記者曾增勳／攝影

同事 虎頭蜂

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