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婦面交投資款項險受騙 彰警逮詐騙車手保96萬

中央社／ 彰化13日電

傅姓詐騙車手日前與1名婦人相約彰化埔心面交假投資款項，警方獲報上前逮車手，婦人嚇得連問「怎麼了」，之後得知差點受騙，保住96萬餘元，全案依詐欺等罪嫌移送偵辦。

彰化縣警察局員林分局今天透過新聞稿指出，大村分駐所於11日接獲民眾報稱，疑有詐騙車手在埔心鄉某商家準備面交款項，員警前往附近埋伏，發現1名可疑男子徘徊，講電話同時觀望四周，後來1名婦女從商家走出，與其洽談面交投資款項。

員警趁時機成熟上前逮獲車手，魏姓婦人在一旁看見一群人圍上來，滿臉疑惑連問「怎麼了」，經警方告知對方是詐騙車手，她才驚覺差點被騙，回說「有嚇到」。經了解，詐騙集團虛設假投資平台，讓被害人買賣虛擬貨幣，再由假專員與被害人面交取款。

警方當場查獲這名25歲傅姓車手，並查扣新台幣96萬9000元及工作手機等相關證物，全案依刑法詐欺、洗錢防制法及銀行法移送台灣彰化地方檢察署偵辦。

員林分局長吳詠傑表示，金融監督管理委員會證券期貨局網站中，針對虛擬通貨平台及交易業務事業，有公布已完成洗錢防制法令遵循聲明的虛擬通貨平台業者名單，呼籲民眾勿隨意加入非官方投資平台或交易所，也不要用社群軟體加入陌生網友及群組，以防受騙。

詐騙集團 車手

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