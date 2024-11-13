桃園義消遭黑尾虎頭蜂螫不治 農業局：悲痛全力善後
桃園市龍潭區一名義消副小隊長執行農業局委託捕蜂勤務遭蜂螫休克送醫不治，農業局表示，初步了解今天上午事發地點附近就有吃早餐的民眾受黑尾虎頭蜂影響，有民眾報案要求捕蜂，義消到現場執行工作不幸發生意外，農業局據報立即趕往醫院協助和慰問，悲痛義消不治，已全力善後。
農業局表示，捕蜂抓蛇業務2015年由消防局移給農業局辦理，不過農業局是以委託義消的方式執行任務，經過訓練可以捕蜂抓蛇的義消約230位，建置在4個消防大隊，各大隊每年有兩個梯次的講習演練。
今年捕蜂抓蛇到10月底有9547件，其中捕蜂有6210件，農業局會依據大數據統計列出熱區，作為內部擬訂及修正捕蜂抓蛇的計畫，平鎮龍潭有熱區，不過今天發生意外地點不在熱區內。農業局悲痛義消發生意外，表示除了先前有為所有捕蜂抓蛇的義消投保約350萬元的意外險，還有10萬元慰問金，消防局也為義消投保意外險；2020年7月桃園市也發生義消捕蜂，被虎頭蜂螫意外，送醫經過一年多後仍回天乏術。
農業局表示，過去都會提醒參與捕蜂抓蛇的義消，注意本身的身體是否為敏感體質，義消們為民服務執行這項工作的時候也都會小心，不過每個人的體質不盡相同，有的人會認為被虎頭蜂螫過就免疫，其實並非如此，還是會有過敏休克的危險，農業局會提醒所有的義消要注意。
農業局在官網說明捕蜂抓蛇通報處理程序，撥119或1999市民諮詢服務熱線，受理通報案件（統一由119受理），各大隊值勤時間為上午8時至晚上10時，依照責任區域分時段輪值，必要時會互相支援，指派出勤人員前往處理。晚上10時至翌日8時的通報案件，由消防局協助受理錄案，如遇人身安全緊急通報案，消防人員逕赴現場處理。
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