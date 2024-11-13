桃園觀音環科工廠冒黃棕色廢氣 環保局：逾1小時通報要罰

桃園市環保局表示，今日上午接獲通報，觀音區環科園區工廠黃棕色氣體外洩，經確認為秀霖環境科技公司卸收硝酸液時不慎外溢冒出大量廢氣，環保局與環境部技術小組立即派員稽查時，雖然外溢已控制且廢氣消散，但是業者未依規定在發生1小時內通報，違反空氣汙染防制法，可開罰10萬元至2000萬元。

消防局紀錄顯示7點3分接獲民眾報案，業者受訪的時候表有通報環保局，不過環保局的通報紀錄時間已經過了8點10多分，因此按空汙法33條未在規定1小時內通報罰鍰，金額還需要彙整資料再認定。

環保局說明，接獲通報觀音區大潭里環科園區工廠排放黃棕色氣體，隨即派員至現場勘查，卻認為從事廢棄物處理業的秀霖環境科技公司，稽查時黃棕色氣體外洩已控制，於是會同業者、消防局釐清，疑似為廠區廢液儲槽內廢液外洩，致酸液接觸金屬物品產生反應，並衍生黃棕色氣體。業者雖即時阻止酸液外洩，但未依規定於1小時內通報主管機關，違反空汙法33條要裁罰，也求該公司完成全廠設備檢修並將檢修報告報市府同意後，才能繼續收受廢棄物。

環保局指出，發生事件時同步以系統模擬空汙影響範圍，透過內部通報機制，通報公所轉知可能受影響的所在里，另也指派稽查人員至現場監測周圍檢測氫氟酸（HF）及酸性氣體，結果是未檢出（ND），同時環境事故專業技術小組桃園隊亦也已於該廠房內完成檢測，確認原因為硝酸廢液（硝酸跟氫氟酸混合廢液）外洩與廠區內金屬物質反應，產生黃棕色氣體外洩，現場情況已完全控制。經研判對周遭影響程度不大，惟針對敏感族群建議緊閉門窗，外出時可佩戴口罩。