超哈韓劇大紅保時捷 醫療器材商險遭詐
新北市三峽一名林姓器材商，因嚮往知名韓劇「來自地獄的法官」中女主角朴信惠駕駛一輛紅色保時捷718 Boxster敞篷跑車，竟誤入臉書詐騙投資廣告，加入群組後，誤信詐團話術，打算跟著「老師」學飆股，前往銀行欲匯款206萬元加入致富行列，所幸經行員通報警方，即時攔截林男匯款造成巨額損失。
日前三峽分局北大派出所接獲轄內某銀行通報，林男有意臨櫃匯款，卻對匯款原因前言不對後語，一下說買醫療器材，一下又改口說要買鋼琴。行員察覺有異，於是通報警方派員到場協助。
林男表示，去年11月自己透過臉書廣告，加入一個投資理財群組，每晚都有「老師」指導投資、報明牌，群組成員除熱衷於炫富外，還有人說才花200萬元投資，短短一天就賺到一輛跟韓劇中一樣的保時捷敞篷跑車，市價高達350萬元，讓他相當心動，因此也打算匯款206萬元加入致富行列。
經行員查看林男原欲匯款的帳戶，發現受款帳戶才剛申請沒幾天，就不斷有大筆資金進出，領款地點遍布中南部，對方還頻頻以500、1000元小額匯款測試帳戶是否能正常使用，極為可疑，最後終於讓林男相信這是一場騙局而放棄匯款，保住辛苦存下的積蓄。
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