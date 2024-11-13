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高雄女出國疑遭載往寮國生死未卜 家人受勒贖

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市1名20多歲的陳姓女子，11月7日出國，當天晚間，母親接獲她傳Line表示正從緬甸被載去寮國途中，她非常害怕，事後說對方要求贖金，便失去聯絡。警方正透過刑事局和外交部尋找陳女。

據了解，陳女出國前告訴家人，說11月7日和閨密要搭機去泰國玩，不料，她出國後，當天陳母便接到她傳Line訊息，說正從緬甸被載去寮國，也聯絡不到閨密，很害怕。

陳女父母向高雄市警鳳山分局、新興分局報案，並告知住前金區的陳父，陳父原以為女兒和男友出國，聯絡陳女的男友，才知道女兒與閨密出國，也曾打電話給男友求助，說一直被轉車。

據了解，陳母報警提及，女兒當天晚上接到被從緬甸載去寮國，隔天接到訊息，要求匯3萬元泰達幣，以泰達幣和美金的等同匯率，約新台幣近100萬元，但後來又降為80萬元。

警方找到陳女男友，確認男友人在台灣，沒與陳女出國，已經通報刑事局國際科及外交部協尋陳女。

住高雄市前金區的陳姓女子出國失蹤，家人向警方報案。記者林保光／攝影
住高雄市前金區的陳姓女子出國失蹤，家人向警方報案。記者林保光／攝影

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