快訊

桃園義消出勤民宅捕蜂...遭大批虎頭蜂群攻擊 1義消身亡

南投棒球教練18年來猥褻、性侵22名國小球員 法院重判13年

否認對美軍購4800億 顧立雄：國防部沒提清單

影／5歲男童光華商場走失 北市警載他到公園意外認得回家的路

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

台北市警方日前接獲光華商場有一名5歲男童走失，前往了解，發現男童無法說出爸爸姓名，也說不出住家地址，員警耐心關心，聊天得知男童常在家附近的南昌公園遊玩，毅然直接載至公園，男童意外的認得「回家的路」，員警不消一小時，協助迷失男童平安返家。

中正一分局忠孝東路派出所警員陳英豪、陳育綸上月底獲報，光華商場的保全報案說，一名5歲男童走失，已經協助廣播找人，但都沒人「認領小孩」，才報警求助，了解得知，男童原本跟父親翁姓男子在商場逛街，由於男童平時活潑好動，好奇四處奔跑觀看各個商店內陳列的商品，父親一時不留神離開視線，男童便越走越遠迷路。

警員先安撫男童，接著當起「大哥哥」牽起他的手，詢問有關家人的訊息，惟男童年紀小不識字，亦無法清楚說出父親姓名、電話及家中住址，員警靈機一動，詢問男童平時遊玩的處所，意外得知男童常在家中附近的南昌公園玩耍。

警員直接把男童載到熟悉的南昌公園，男童下車後還開心的到處玩耍，但也認得回家的路，還帶著警察哥哥一起回家，男童的姑婆應門後，表示對淘氣貪玩的姪孫感到無奈，隨後聯繫上正急找男童的父親，頻頻感謝員警的幫忙。

中正一分局呼籲，家長帶小朋友出門時應該多注意其動向，不要離開家長的視線範圍，並隨時注意孩童安全，避免走失，另可準備防走失小卡，寫上孩童及父母姓名、家中電話及住址，放在孩童衣物口袋隨身攜帶，如孩童不慎走失時，以利警方能迅速聯繫家屬，避免孩童發生意外。

中正一分局忠孝東路派出所警員陳英豪、陳育綸，日前協助轄內走失男童返家。記者翁至成／翻攝
中正一分局忠孝東路派出所警員陳英豪、陳育綸，日前協助轄內走失男童返家。記者翁至成／翻攝
北市警方接獲男童走失，男童意外的認得「回家的路」，員警不消一小時，協助迷失男童平安返家。記者翁至成／翻攝
北市警方接獲男童走失，男童意外的認得「回家的路」，員警不消一小時，協助迷失男童平安返家。記者翁至成／翻攝

光華商場 朋友

延伸閱讀

12強賽／中韓大戰今晚開打 北市體育局祭集點加碼活動

拆不拆？北市新生天橋提文資審議 支持反對民眾均到場陳抗

北市警攔停行車不穩毒駕男子 警車遭後方睡著騎士撞車屁股

悠遊卡興櫃案 藍綠議員批前北市府決策草率

相關新聞

高雄女出國疑遭載往寮國生死未卜 家人受勒贖

高雄市1名20多歲的陳姓女子，11月7日出國，當天晚間，母親接獲她傳Line表示正從緬甸被載去寮國途中，她非常害怕，事後...

桃園義消出勤民宅捕蜂...遭大批虎頭蜂群攻擊 1義消身亡

桃園市消防局第四大隊龍潭義消分隊36歲范姓隊員和義消同伴2人，今天上午接到消防局119捕蜂通報，前往平鎮區山仔頂一處民宅...

影／彰化彰南路死亡車禍 老婦家住道路右邊騎車左轉原因成謎

彰化縣芬園鄉彰南路4段昨晚發生死亡車禍，一名78歲張姓婦人騎腳踏車忽然左轉，被快車道直行車撞上摔車，多處擦挫傷，送醫不治...

影／驚險影像曝光 沙鹿大貨車超載推撞前方3車2人受傷

台中市沙鹿區向上路今天發生驚險車禍，一輛大貨車疑超載推撞前方3輛車，轎車被撞毀嚴重，駕駛受驚嚇尖叫，共有2人受傷，驚險影...

苗縣大貨車司機恍神撞毀西濱施工護欄 箱裝飲品撲街

苗栗縣台61線西濱快速道路北上103.5公里後龍路段，今天上午9點多發生一起大貨車失控撞上施工用紐澤西護欄，再擦撞1輛小...

超哈韓劇大紅保時捷 醫療器材商險遭詐

新北市三峽一名林姓器材商，因嚮往知名韓劇「來自地獄的法官」中女主角朴信惠駕駛一輛紅色保時捷718 Boxster敞篷跑車...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。