影／5歲男童光華商場走失 北市警載他到公園意外認得回家的路

台北市警方日前接獲光華商場有一名5歲男童走失，前往了解，發現男童無法說出爸爸姓名，也說不出住家地址，員警耐心關心，聊天得知男童常在家附近的南昌公園遊玩，毅然直接載至公園，男童意外的認得「回家的路」，員警不消一小時，協助迷失男童平安返家。

中正一分局忠孝東路派出所警員陳英豪、陳育綸上月底獲報，光華商場的保全報案說，一名5歲男童走失，已經協助廣播找人，但都沒人「認領小孩」，才報警求助，了解得知，男童原本跟父親翁姓男子在商場逛街，由於男童平時活潑好動，好奇四處奔跑觀看各個商店內陳列的商品，父親一時不留神離開視線，男童便越走越遠迷路。

警員先安撫男童，接著當起「大哥哥」牽起他的手，詢問有關家人的訊息，惟男童年紀小不識字，亦無法清楚說出父親姓名、電話及家中住址，員警靈機一動，詢問男童平時遊玩的處所，意外得知男童常在家中附近的南昌公園玩耍。

警員直接把男童載到熟悉的南昌公園，男童下車後還開心的到處玩耍，但也認得回家的路，還帶著警察哥哥一起回家，男童的姑婆應門後，表示對淘氣貪玩的姪孫感到無奈，隨後聯繫上正急找男童的父親，頻頻感謝員警的幫忙。