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影／彰化彰南路死亡車禍 老婦家住道路右邊騎車左轉原因成謎

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣芬園鄉彰南路4段昨晚發生死亡車禍，一名78歲張姓婦人騎腳踏車忽然左轉，被快車道直行車撞上摔車，多處擦挫傷，送醫不治，直行車簡姓駕駛酒測值為0；車禍真正發生原因由警方調查。

張姓婦女昨晚8點多騎腳踏行經彰南路4段，到復興路口時前方交通號誌為綠燈，張婦忽然左轉，被簡姓男子駕駛的汽車撞上，張婦連人帶車飛出約10公尺，車上物品散落一地，警消接獲報案趕到，119把張婦送醫，到院急救半小時不治。警方對簡男當場實施酒測，濃度為0，張婦無法酒測。

據了解，警方調閱路口監視畫面並根據車禍現場，認為張婦騎在慢車道，前方交通號誌為綠燈，她若要轉彎應右轉。張婦家人接到通知相當悲傷，告訴警方，張婦家住道路右側，不知為何左轉，也沒事前聽她提到有事情必須往道路左側，對她忽然左轉成謎。

彰化縣芬園鄉張婦騎腳踏車忽左轉發生死亡車禍。圖／民眾提供
彰化縣芬園鄉張婦騎腳踏車忽左轉發生死亡車禍。圖／民眾提供

車禍 車道 酒測

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