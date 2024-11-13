影／彰化彰南路死亡車禍 老婦家住道路右邊騎車左轉原因成謎

彰化縣芬園鄉彰南路4段昨晚發生死亡車禍，一名78歲張姓婦人騎腳踏車忽然左轉，被快車道直行車撞上摔車，多處擦挫傷，送醫不治，直行車簡姓駕駛酒測值為0；車禍真正發生原因由警方調查。

張姓婦女昨晚8點多騎腳踏行經彰南路4段，到復興路口時前方交通號誌為綠燈，張婦忽然左轉，被簡姓男子駕駛的汽車撞上，張婦連人帶車飛出約10公尺，車上物品散落一地，警消接獲報案趕到，119把張婦送醫，到院急救半小時不治。警方對簡男當場實施酒測，濃度為0，張婦無法酒測。