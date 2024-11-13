影／驚險影像曝光 沙鹿大貨車超載推撞前方3車2人受傷

台中市沙鹿區向上路今天發生驚險車禍，一輛大貨車疑超載推撞前方3輛車，轎車被撞毀嚴重，駕駛受驚嚇尖叫，共有2人受傷，驚險影像曝光，清水警方即時到場疏導交通，調查肇事原因中。

台中市清水警分局調查，今天上午8時45分在沙鹿區向上路七段615號前，31歲林男駕駛大貨車沿向上路七段(西往東)行駛中興陸橋外側車道，行經上述地點時，疑煞車失靈不慎車頭撞擊前方25歲卓男駕駛的小貨車，小貨車再往前失控推撞23歲鐘女及53歲楊女駕駛的轎車，造成二名轎車駕駛受傷送醫治療，傷勢無大礙，事故駕駛人經酒測後皆無酒駕。