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影／驚險影像曝光 沙鹿大貨車超載推撞前方3車2人受傷

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市沙鹿區向上路今天發生驚險車禍，一輛大貨車疑超載推撞前方3輛車，轎車被撞毀嚴重，駕駛受驚嚇尖叫，共有2人受傷，驚險影像曝光，清水警方即時到場疏導交通，調查肇事原因中。

台中市清水警分局調查，今天上午8時45分在沙鹿區向上路七段615號前，31歲林男駕駛大貨車沿向上路七段(西往東)行駛中興陸橋外側車道，行經上述地點時，疑煞車失靈不慎車頭撞擊前方25歲卓男駕駛的小貨車，小貨車再往前失控推撞23歲鐘女及53歲楊女駕駛的轎車，造成二名轎車駕駛受傷送醫治療，傷勢無大礙，事故駕駛人經酒測後皆無酒駕。

警方調查，大貨車車上載有混泥土經會同司機過磅，總重達34.7公噸，超載行駛警方將依規定開單告發；警方呼籲駕駛人行駛道路務必遵守、道路交通安全規則，切勿違規超載，維護自已及他人生命財產安全。

台中市沙鹿區向上路七段今天發生車禍，2人受傷。記者游振昇／翻攝
台中市沙鹿區向上路七段今天發生車禍，2人受傷。記者游振昇／翻攝
台中市沙鹿區向上路七段今天發生車禍，2人受傷。記者游振昇／翻攝
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