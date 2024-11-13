影／驚險影像曝光 沙鹿大貨車超載推撞前方3車2人受傷
台中市沙鹿區向上路今天發生驚險車禍，一輛大貨車疑超載推撞前方3輛車，轎車被撞毀嚴重，駕駛受驚嚇尖叫，共有2人受傷，驚險影像曝光，清水警方即時到場疏導交通，調查肇事原因中。
台中市清水警分局調查，今天上午8時45分在沙鹿區向上路七段615號前，31歲林男駕駛大貨車沿向上路七段(西往東)行駛中興陸橋外側車道，行經上述地點時，疑煞車失靈不慎車頭撞擊前方25歲卓男駕駛的小貨車，小貨車再往前失控推撞23歲鐘女及53歲楊女駕駛的轎車，造成二名轎車駕駛受傷送醫治療，傷勢無大礙，事故駕駛人經酒測後皆無酒駕。
警方調查，大貨車車上載有混泥土經會同司機過磅，總重達34.7公噸，超載行駛警方將依規定開單告發；警方呼籲駕駛人行駛道路務必遵守、道路交通安全規則，切勿違規超載，維護自已及他人生命財產安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言