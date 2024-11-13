苗縣大貨車司機恍神撞毀西濱施工護欄 箱裝飲品撲街
苗栗縣台61線西濱快速道路北上103.5公里後龍路段，今天上午9點多發生一起大貨車失控撞上施工用紐澤西護欄，再擦撞1輛小貨車，大貨車頭受損嚴重，車上箱裝飲品掉落滿地，部分護欄也被撞毀，幸兩駕駛均無大礙。
竹南警方表示，58歲詹姓男子今天9點多駕駛大貨車運送飲料，沿台61線西濱北上，行經事故地點未注意道路間距因此肇禍，先擦撞路邊護欄，再往前推撞黃姓司機所駕駛的小貨車。經酒測兩駕駛均未酒駕，詹男稱當時因一時恍神釀禍，員警抵達現場時，發現西濱一片狼藉，車道上布滿載運的箱裝飲品，因該處目前正施工中，隔開車道的護欄也被大貨車撞毀滿地。
另外，黃姓小貨車司機也向警方表示，詹男車輛失控後，車輛波及其小貨車，詳細肇事原因仍待後續調查；警方提醒，行車應保持前後車距離，全神貫注道路狀況，並注意左右方來車，以避免發生危險，多一份注意也多一分安全，以保障你我行車安全。
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