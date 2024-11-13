長照居服員竟連環詐騙？南市民代踢爆7旬失智婦淪肥羊

台南詐騙盛行，連長照機構居服員也成為詐騙集團一部分？有議員今在議會質詢踢爆，麻豆一名長照機構曾姓居家照服員，竟在服務7旬獨居失智長者時，設計長者去地下錢莊借錢、甚至低價收購長者房屋，導致被害人家中經濟陷入困境，要求社會局、警察局積極調查偵辦。市長黃偉哲表示，全案已移送法辦，並請警察局及社會局積極處理。

黃偉哲說，該案為個案層面，已立即停止本案照服員及長照機構接收市府派案，且在制度面來說，未來市府與私立長照機構簽約時，會在特約契約載明禁止照服員涉及私人事務，一旦違反，不論其行為是否違法，即終止契約，以最大程度保障當事人權益，避免不法情事。

市議員陳秋宏表示，麻豆一間長照機構的曾姓居家照服員，在服務70多歲的獨居失智婦人時，竟帶婦人去地下錢莊以不動產借款300多萬，直到婦人住家的房屋被法拍，遠住在台北的女兒才驚覺發生了此事。

他說，該名婦人的2名女兒前2天打來服務處哭訴，直喊「快活不下去了！」，婦人家中並沒有急用錢，為何居服員要帶長輩去借錢，且借款後更沒有人看見所謂的300萬現金，事後還冒出另一名疑似居服單位督導的兒子，拐騙婦人將市價千萬的房屋，以370萬賤價售出。

陳秋宏說，這一連串看似長照機構居服員連環詐騙案，不僅設計獨居失智長者，更讓被害人家中經濟陷入困境，未來高齡化社會居服需求不斷增加，要求市府社會局照管中心應立即調查該長照機構，並在調查結束前，停止提供新案給該居服單位，同時暫停居服員證照，別讓獨居老者成為壞心居服員的肥羊。

社會局回應，該案家屬已對照服員提告，且照服員目前已因案停業中，接獲通報後已立即將相關資料移送檢警調查，且調查期間已停止該機構新派案；若經查該機構及照服員確有侵害服務個案權益，將依《長服法》裁罰，最嚴重將廢止照服員證照及機構設立許可證書。