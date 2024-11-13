地主私設圍籬致9旬翁摔傷反告毀損 30餘村民派出所抗議

屏東縣萬丹鄉社中路因一名地主認為部分道路為其私有地，設立圍籬致道路縮減，92歲村民莊添福騎腳踏車撞到圍籬摔倒受傷，竟遭地主提告毀損，引發社村民不滿，上午30多名村民到社皮派出所外舉布條抗議，萬丹鄉公所表示將報請縣政府拆除。

該地主設圍籬封閉部分道路，致道路縮減後已引發村民不滿，向萬丹鄉公所、縣政府舉報。近日92歲村民莊添福騎腳踏車經過時撞到圍籬摔倒受傷，沒想到地主竟然到派出所提告老翁毀損，派出所也通知老翁做筆錄，讓村民更加憤怒。

村民認為警察不辦地主私設圍籬造成公共危險，卻要受傷的老翁到派出做筆錄，是偏袒地主欺負老人家，今日上午30多名村民，在村長莊正三、前縣議員盧同協號召下到社皮派出所前舉布條抗議。老翁的兒子莊貴清說，父親接到警察的傳喚書後非常害怕，好幾天吃不下飯；明明是受害者反被告，讓人氣憤。