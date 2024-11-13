高雄轎車、砂石車同時匯入匝道出車禍 警：法令沒誰該讓誰

高雄市左營區大中路上國道10號匝道，昨天下午轎車與砂石車同右轉上匝道出車禍，駕駛轎車的女子擔心停車影響匝道交通，事後報警，但砂石車逕自離去，2人都要受罰。

據了解，昨天下午2時許，朱姓婦人（62歲）駕駛轎車，與砂石車司機林姓男子（61歲），分別沿左營區文自路外、內2車道，同要右轉大中二路準備匯入國道10號匝道，因匝道僅1車道，轎車曾行駛過槽化線，2車又互未禮讓，轎車在砂石車前，遭撞得幾乎90度轉彎，橫著被推上行幾公尺。

朱婦將車向拉直，考慮如在匝道停車可能阻礙匝道交通，繼續行駛上國道，砂石車上國道後也逕行離去，朱婦直到轉國道1號，在中正交流道後報警處理。後方車輛行車記錄器錄下車禍影像，貼出網路社群，不少人納悶孰是孰非。

高雄市警左營分局昨晚通知砂石車司機到案說明，警方認為他肇事後未依規定處置，對他開罰單，但警方認為朱婦上匝道前曾壓過槽化線，將以她不遵守道路交通標誌、標線開罰。