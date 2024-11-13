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影／掛註銷車牌拒檢！桃園男騎士載女友狂逃 面臨違規重罰

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園一名29歲周姓男騎士在車上懸掛舊式號牌，昨下午外出遭警方攔查，男子拒絕配合高速行、闖燈及逆向逃逸，最後逃到釣蝦場跌倒被逮，男子稱機車號牌因違規遭吊扣，由朋友取得已註銷車牌懸掛，見員警攔查心虛逃逸，最後仍遭逮開罰。

昨下午1點多，桃園警分局青溪派出所員警於桃園區成功路發現一輛機車懸掛舊式號牌，經查該車牌已註銷進行攔查，騎士載著女友不願配合，立即高速逃逸。

員警在後尾隨並通報攔截圍捕，該騎士後載乘客，沿途蛇行、逆向、闖紅燈逃逸，影響其他用路人安全，員警顧慮安全與其拉開距離，同時通報其逃逸方向。

隨後中路派出所員警協助攔查時，發現該騎士進入某釣蝦場內，前往查看時該騎士不顧員警攔查突然衝出，卻不慎滑倒立即被控制。經查該車號牌因違規遭吊扣，20歲周姓騎士為規避員警取締，異想天開由朋友取得已註銷車牌懸掛，見員警攔查心虛逃逸，最後仍遭員警依法舉發，重罰上萬元得不償失。

桃園一名29歲周姓男騎士在車上懸掛舊式號牌，昨下午外出遭警方攔查，男子拒絕配合高速蛇行、闖燈及逆向逃逸。記者周嘉茹／翻攝
桃園一名29歲周姓男騎士在車上懸掛舊式號牌，昨下午外出遭警方攔查，男子拒絕配合高速蛇行、闖燈及逆向逃逸。記者周嘉茹／翻攝
桃園一名29歲周姓男騎士在車上懸掛舊式號牌，昨下午外出遭警方攔查，男子拒絕配合高速蛇行、闖燈及逆向逃逸。記者周嘉茹／翻攝
桃園一名29歲周姓男騎士在車上懸掛舊式號牌，昨下午外出遭警方攔查，男子拒絕配合高速蛇行、闖燈及逆向逃逸。記者周嘉茹／翻攝

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