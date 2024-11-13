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桃園工廠氣體外洩冒濃橘煙 專家：若吸入喝牛奶沒幫助
桃園市觀音區環科路上的秀霖環境科技股份有限公司今上午7點3分，疑為廠內廢液儲槽內廢液外洩致酸液接觸金屬物品產生反應，產生黃棕色氣體，導致大量橘煙竄出。有專家表示，酸類氣體人體吸入過多會對呼吸道及肺部腐蝕，造成不適，建議民眾多帶口罩少外出，至於喝牛奶是進入食道及腸胃，對於緩解不適沒幫助。
今桃園工廠傳氣體外洩，廠房後方不斷竄出大量「橘色濃煙」，經查疑為廠內廢液儲槽內廢液外洩致酸液接觸金屬物品產生反應，產生黃棕色氣體，桃園市環保局也呼籲觀音區保生里及大潭里民眾要注意，緊閉門窗待在室內。
元智大學化學工程與材料科學學系教授吳和生表示，酸類的氣體對於民眾吸入肺部及呼吸道，會造成接觸面腐蝕，產生刺痛，一般大家常說可以洗鼻子，不過吸入的氣體無法處理到，若濃度太高，的確會產生危險。因此建議民眾多帶口罩、減少外出，避免接觸，若真的有不適，也一定要去就醫檢查。
吳和生說，一般民眾都不會吸太多，因為一定會難過不舒服，不過今天風速感覺還可以，應該很快就會吹散，對於民眾影響應該較小，不過下風處居民仍要注意。
而常有人說，喝牛奶可以緩解這樣的狀況，吳和生表示，氣體是透過呼吸道到肺部，而喝牛奶是從食道進入腸胃，接觸的地方及器官不同，因此沒有幫助，帶口罩減少吸入最重要。
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