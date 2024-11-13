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小雲11歲被生父賣身當雛妓 口被灌鹽酸、雙腿被打跛 餘生無法正常進食

聯合報／ 記者林政忠／即時報導

小雲11歲那年被生父賣身當「雛妓」，如今45歲的她只有30多公斤，與老母親住在台東鐵皮屋，處境需要社會援助。示意圖。圖／AI生成
小雲11歲那年被生父賣身當「雛妓」，如今45歲的她只有30多公斤，與老母親住在台東鐵皮屋，處境需要社會援助。示意圖。圖／AI生成

台灣早已遠離雛妓的年代，但當年的傷害如今還烙印在那些女孩身上，東森幼幼基金會董事長孫嘉蕊訴說一個「比悲傷還悲傷的真實故事」。小雲11歲那年被親生父親賣到北港當雛妓，為防止吵鬧被灌鹽酸，雙腿幾乎被打斷，餘生再也無法正常說話及進食；如今45歲的小雲，體重30多公斤、牙齒全沒了，與70多歲老母親相依為命，小雲一跛一跛走出狹小的鐵皮屋，不知未來何去何從？

孫嘉蕊說，台東鐵皮屋住了一對母女，媽媽70多歲，女兒小雲45歲。小雲牙齒全沒了，只剩上排很粗糙的幾顆假牙，她只能嗯嗯呀呀說話，咕嚕嚕黑眼珠轉著，她不是天生瘖啞，而是在11歲當年經歷了慘無人道的遭遇。

小雲11歲的某一天，母親出外工作，小雲被親生父親賣到北港當雛妓，1年後雖被警察救出，但小雲已經恍神，為了防止小雲哭叫，人口販子用廁所的鹽酸強灌她的喉嚨，小雲沒死也去了半條命，但從此不能正常說話，也無法正常進食。

結果，賣女兒的爸爸被法院判刑8年，媽媽帶著小雲離開，現在哥哥們都沒能力照顧妹妹，母女倆只能依靠老年津貼、殘障和中低收入補助，每月約1萬多元度日。孫嘉蕊前往採訪當天，小雲抱著零錢罐子傻傻笑著，生活雖艱辛，但她總是笑著，單純的眼神讓人心疼。

小雲用餐時，因為食道和口腔黏膜，只能直接吞嚥，完全無法咀嚼，身體不能正常吸收，體重只有30多公斤。小雲被救出後，貧困的家境，沒有進一步的醫療資源，更不要說什麼心理重建，小雲也根本不知道，什麼是「創傷症候群」。

30年來，小雲母女倆收留一隻流浪狗，愛漂亮的她，一定要留長髮、穿耳洞。兩人居住的環境簡陋不堪，小雲對孫嘉蕊訴說那段遭遇，她指著廁所牆腳的鹽酸，張嘴描述小時候怎麼被對待，一剎那間，小雲的眼角紅了 ，但很快又露出笑容，ㄧ拐一拐走出來，因為壞人當年幾乎打斷她的雙腿。

「我的心很痛很痛。」孫嘉蕊說，聽著小雲的親身故事，她的胃因此糾結疼痛，她無法想像，仰著頭把所有食物都用倒的方式，幾乎是直接灌食，小雲的胃如何沒有問題？如此慘無人道的遭遇，小雲如何劫後餘生？這對母女就這樣在台東的某個角落，30多年來過著這樣的生活，但小雲還是每天微笑追逐她的小狗「小乖」，騎摩托車出去溜達，偶爾打個零工，孫嘉蕊自問，「我們能為她做些什麼嗎？」

孫嘉蕊說，有一群愛心人士要幫母女重建1間房子、添購家具，其中包括小雲想要的電視，還有任何一位女孩都想要的梳妝台。上帝欠這個女孩太多太多，小雲不會向誰要或求還給什麼，「我也只能祈願，她能繼續笑著，在台東的那個角落，與世無爭，但求安身。」

※《幼幼慈善基金會》捐款連結：➡️請點此處。捐助個案請選擇「雛妓生涯 慘無人道 活下來的小雲」。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

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