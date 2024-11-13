影／草屯果菜市場深夜大火 今起休市5天...可能起火原因曝

南投草屯鎮農會果菜市場今凌晨傳惡火，火勢延燒迅速，熊熊火光照亮夜空，消防局調派人車灌救，耗費逾2小時才撲滅，但市場內拍賣疏果、相關設施及周邊車輛付之一炬，幸無人傷亡，起火原因待釐清，果菜市場則公告今起休市5天。

南投縣消防局指出，今凌晨1時49分獲報，草屯果菜市場火警，因現場有紙箱易燃物，周邊停放多部汽車、機車及單車，火勢延燒迅速，立刻出動草屯、碧興、雙冬、南投、中興、鳳鳴等分隊及第一大隊等共11車、警義消40人馳援搶救。

消防人員到場發現市場鐵皮屋頂建築，且下方堆積各項雜物，火勢相當猛烈，已全面燃燒，熊熊大火照亮夜空，消防緊急通報台電斷電，並從芬草路、中山街等市場入口拉水線灌救及防範延燒，30分鐘後控制火勢，今凌晨4時30分撲滅。

不少果菜市場內的攤商今一早趕往關心了解災況，由於不僅擺放在戶外的蔬果、海鮮等貨品及磅秤、貨架等被付之一炬，近20個冷凍櫃及櫃內貨品也被燒毀，停在市場附近多部貨車、汽機車、腳踏車更燒得只剩支架，農會及攤商損失慘重。

至於為何深夜起火，消防局火災調查人員也到場鑑識，初步了解，可能是電線走火，火勢先由沿屋頂內部延燒，後續電線、火星等零星散落至紙箱、雜物等，導致起火蔓延迅速，但確切起火原因及整體財損狀況仍待進一步調查釐清。