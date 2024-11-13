快訊

丁學文專欄／川普回歸白宮 中國沉重的經濟恐再下墜

離譜阿兵哥！收假夾帶50顆喪屍煙彈進營區 檢憲擴大偵辦中

後台太硬？勞動部基層2月陳情查霸凌 次長約談分署長後突離職

台南獨居翁住處傳出瓦斯味 消防人員查出原因：管線鏽蝕

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市南區大同路二段100巷內民宅，今天上午10點多傳出有瓦斯洩漏，消防人員獲報到場處理，獨居老婦人自行開門，消防人員進入屋內發現瓦斯管線有部分嚴重鏽蝕，老婦人經救護人員評估後不需送醫，後續交瓦斯公司派員處理。

台南市消防局救災救護勤務指揮中心，今天上午10點33分接獲110報案，南區大同路二段100巷內民宅傳出瓦斯味，中心出動南門分隊人員到場了解，屋主老婦人自行開門，消防人員發現瓦斯管線有嚴重鏽蝕，通知天然瓦斯公司派人維修。

消防局說，民眾如在室內聞到大量瓦斯味，立即作以下應變措施，關閉所有瓦斯開關，輕輕地打開門窗。不能有任何火種，以防爆炸。如發現漏氣地方，可用肥皂按擦，或用膠布、膠紙及破布等包紮，以減輕漏氣程度。

消防人員表示，室內充滿瓦斯味時，千萬不可開動任何電器開關，更不可以擦火柴及打火機，以免引起爆炸。慢慢推開窗戶，不能太快，以免摩擦發生火花。不要用電扇及抽油煙機來排除瓦斯，可用扇子搖動，使瓦斯飄散。打電話通知瓦斯公司派人修理。

消防人員使用五用氣體偵測器，在台南市大同路民宅做現場氣體探測。圖／民眾提供
消防人員使用五用氣體偵測器，在台南市大同路民宅做現場氣體探測。圖／民眾提供
台南市南區大同路某民宅，發生瓦斯管線部分嚴重鏽蝕，發生瓦斯外洩，已通知瓦斯公司派員維修。圖／民眾提供
台南市南區大同路某民宅，發生瓦斯管線部分嚴重鏽蝕，發生瓦斯外洩，已通知瓦斯公司派員維修。圖／民眾提供

消防人員 爆炸 老婦

延伸閱讀

彰化民宅失火濃煙竄2、3樓 3人受困頂樓消防雲梯車馳援

彰化透天厝火警撲滅 3人逃屋頂獲救送醫

台南運河驚見男浮屍 疑為昨天通報協尋失蹤中年男子

桃園觀音硝酸氣體外洩 疑廢液槽反應壓力大釀外洩腐蝕

相關新聞

小雲11歲被生父賣身當雛妓 口被灌鹽酸、雙腿被打跛 餘生無法正常進食

台灣早已遠離雛妓的年代，但當年的傷害如今還烙印在那些女孩身上，東森幼幼基金會董事長孫嘉蕊訴說一個「比悲傷還悲傷的真實故事...

影／草屯果菜市場深夜大火 今起休市5天...可能起火原因曝

南投草屯鎮農會果菜市場今凌晨傳惡火，火勢延燒迅速，熊熊火光照亮夜空，消防局調派人車灌救，耗費逾2小時才撲滅，但市場內拍賣...

高雄左營翠華路2轎車車禍...後方轎車要閃又車禍 釀4車車禍3人傷

高雄市左營區翠華路今天中午發生4輛轎車車禍。初步了解，其中1輛轎車疑因閃避前方2輛出車禍的轎車偏向，再撞上最前方1輛白色...

高雄轎車、砂石車同時匯入匝道出車禍 警：法令沒誰該讓誰

高雄市左營區大中路上國道10號匝道，昨天下午轎車與砂石車同右轉上匝道出車禍，駕駛轎車的女子擔心停車影響匝道交通，事後報警...

影／掛註銷車牌拒檢！桃園男騎士載女友狂逃 面臨違規重罰

桃園一名29歲周姓男騎士在車上懸掛舊式號牌，昨下午外出遭警方攔查，男子拒絕配合高速蛇行、闖燈及逆向逃逸，最後逃到釣蝦場跌...

桃園工廠氣體外洩冒濃橘煙 專家：若吸入喝牛奶沒幫助

桃園市觀音區環科路上的秀霖環境科技股份有限公司今上午7點3分，疑為廠內廢液儲槽內廢液外洩致酸液接觸金屬物品產生反應，產生...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。