台南獨居翁住處傳出瓦斯味 消防人員查出原因：管線鏽蝕

台南市南區大同路二段100巷內民宅，今天上午10點多傳出有瓦斯洩漏，消防人員獲報到場處理，獨居老婦人自行開門，消防人員進入屋內發現瓦斯管線有部分嚴重鏽蝕，老婦人經救護人員評估後不需送醫，後續交瓦斯公司派員處理。

台南市消防局救災救護勤務指揮中心，今天上午10點33分接獲110報案，南區大同路二段100巷內民宅傳出瓦斯味，中心出動南門分隊人員到場了解，屋主老婦人自行開門，消防人員發現瓦斯管線有嚴重鏽蝕，通知天然瓦斯公司派人維修。

消防局說，民眾如在室內聞到大量瓦斯味，立即作以下應變措施，關閉所有瓦斯開關，輕輕地打開門窗。不能有任何火種，以防爆炸。如發現漏氣地方，可用肥皂按擦，或用膠布、膠紙及破布等包紮，以減輕漏氣程度。