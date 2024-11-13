台南獨居翁住處傳出瓦斯味 消防人員查出原因：管線鏽蝕
台南市南區大同路二段100巷內民宅，今天上午10點多傳出有瓦斯洩漏，消防人員獲報到場處理，獨居老婦人自行開門，消防人員進入屋內發現瓦斯管線有部分嚴重鏽蝕，老婦人經救護人員評估後不需送醫，後續交瓦斯公司派員處理。
台南市消防局救災救護勤務指揮中心，今天上午10點33分接獲110報案，南區大同路二段100巷內民宅傳出瓦斯味，中心出動南門分隊人員到場了解，屋主老婦人自行開門，消防人員發現瓦斯管線有嚴重鏽蝕，通知天然瓦斯公司派人維修。
消防局說，民眾如在室內聞到大量瓦斯味，立即作以下應變措施，關閉所有瓦斯開關，輕輕地打開門窗。不能有任何火種，以防爆炸。如發現漏氣地方，可用肥皂按擦，或用膠布、膠紙及破布等包紮，以減輕漏氣程度。
消防人員表示，室內充滿瓦斯味時，千萬不可開動任何電器開關，更不可以擦火柴及打火機，以免引起爆炸。慢慢推開窗戶，不能太快，以免摩擦發生火花。不要用電扇及抽油煙機來排除瓦斯，可用扇子搖動，使瓦斯飄散。打電話通知瓦斯公司派人修理。
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