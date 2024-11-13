影／三重七旬老翁不爽鄰居機車噴氣 拿鐵鎚打架4人受傷送法辦
新北市三重昨天發生鄰居打架，七旬羅姓老翁指控隔壁柯姓男子的重機排氣管噴到他，怒持鐵槌理論，2個兒子也衝上前助勢，結果鐵鎚反被柯男奪下、打傷老翁兒子，最後4個人都送醫法辦。
這起糾紛發生在三重區碧華街，237巷多半是2或3層樓老舊公寓，兩造是左右隔壁鄰居，素有嫌隙。45歲柯男昨天下午3時許騎乘重型機車返家，被73歲羅姓老翁指控排氣管的排氣噴到他，雙方發生爭執。
老翁的47歲和44歲兒子見狀上前助勢，混亂當中，羅姓老翁返家拿出1把鐵鎚，反遭柯男奪下、揮擊打到47歲羅男頭部，造成頭皮撕裂傷，血染半邊臉。接著4人繼續混戰搶奪鐵鎚，每個人手部都有擦傷。
員警獲報趕抵，衝突已經停止，先協助4人就醫包紮之後，全部帶回派出所調查。雙方互相提告，警方依法受理，將依傷害罪嫌函送新北地檢署偵辦，同時追究4人互相鬥毆，依社會秩序維護法第87條移請裁罰，可處1萬8千元以下罰鍰。
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