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大陸網友說景氣差 沒錢來看她 警阻台灣老婦匯出10萬元

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市警局剛公布假投資等5大詐騙手法，仍有不少民眾險上當。70多歲吳姓老婦人認識中國大陸網友，對方說大陸經濟不好，工作不保，想來台灣看她但缺旅費，老婦人到銀行要匯出10萬元時，行員和警員聯手勸阻，最後關頭保住她的錢。

基隆市警察統計今年10月份前5大詐欺案類別，分別為假投資詐騙31.77%、網路購物詐騙11.55%、解除分期付款9.03%、色情應召詐財6.86%、中獎通知詐騙5.42%。財損方面以假投資詐騙占七成最高。

假投資詐騙手法通常是先在網路交友，再誘使民眾投資。網路交友也可能設計假愛情陷阱，詐人錢財。吳姓婦人就是用手機上網，認識自稱住在中國大陸的網友，和對方多日聯繫，覺得兩人很談得來。

基隆警三分局今天表示，老婦人聽到網友說中國近幾年不景氣，他的工作不保，生活困苦，連想來台灣跟她見面的錢都沒有，希望可以幫助他。老婦人在對方苦苦哀求下，昨天到銀行臨櫃想匯出10萬元，讓他能來台灣見面。

行員覺得異常通報警方，警三分局七堵派出所警員李瑋哲、黃冠惟到場了解後，告知網路「愛情」詐騙手法，才恢復理智，打消匯款念頭。

基隆警一分局延平街派出所警員楊智軒和林家男，前天也成功勸阻林姓女子掉入假投資陷阱。年約40歲林女上網接觸投資虛擬貨幣訊息，受引誘加入LINE群組後，因投入少許資金獲利，家人認為詐騙勸阻，但林女決定繼續投資。前天她要匯64萬元買幣時，警方接獲銀行通報，告知林女相關案例，她才警覺保住這筆錢。

基隆市70多歲吳姓老婦人要匯10萬元給中國大陸網友，讓對方來台，警員和銀行行員成功勸阻，保住她的錢。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市70多歲吳姓老婦人要匯10萬元給中國大陸網友，讓對方來台，警員和銀行行員成功勸阻，保住她的錢。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市林姓女子要匯64萬元投資虛擬貨幣，警員出面勸阻，保住她的錢。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市林姓女子要匯64萬元投資虛擬貨幣，警員出面勸阻，保住她的錢。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市林姓女子要匯64萬元投資虛擬貨幣，警員出面勸阻，保住她的錢。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市林姓女子要匯64萬元投資虛擬貨幣，警員出面勸阻，保住她的錢。記者邱瑞杰／翻攝

基隆 老婦 詐騙

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