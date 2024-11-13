影／高雄2男持械街頭追逐 警車正好經過2人都法辦

高雄市三民區公所前，昨天發生2男子持械街頭滋事事故。盧姓男子持球棒，遭持西瓜刀的胡姓男子在街頭追逐，盧向路過的警方求救，員警帶2人調查後，依恐嚇、傷害罪嫌及違反社會秩序維護法移送法辦。

據了解，盧姓男子（25歲）與胡姓男子（28歲）是相識10多年的朋友，昨天凌晨他們在高雄市新興區某酒吧發生口角，雙方不歡而散，直到昨天下午近2時，胡由乾姐陪同，與盧相約在三民區哈爾濱街三民區公所旁講和，但是胡男認為盧男態度囂張，先拿出球棒挑釁，雙方撕破臉。

2人扭打時，盧男搶下胡姓男子的球棒，胡男竟折返轎車拿出西瓜刀，沿哈爾濱街追逐盧男，正好三民一警分局哈爾濱街派出所警車路過，盧男立即攔警車求救，胡男見狀，趕緊將西瓜刀丟至旁邊公園。