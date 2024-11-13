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影／計程車深夜撞同向自行車 騎士搶救至凌晨仍不治
計程車駕駛林姓男子昨深夜行經新北市新店區撞上同向自行車騎士許姓男子，81歲許男搶救至今天凌晨仍不治。至於車禍肇事原因及責任歸屬現由警方調查釐清中。
新店警方昨天深夜11時39分獲報，新店區中正路往民權路方向發生交通事故，員警獲報到場，現場為計程車與自行車發生碰撞，經查，計程車駕駛林姓男子（53歲）當時沿中正路往民權路方向直行，自行車騎士許男（81歲）騎在計程車前方同向行駛在內側車道，遭計程車追撞。
據了解，當時天雨且視線不佳，林男未注意許男騎自行車在內線車道上，直接撞上，許男當場無呼吸心跳，經送新店耕莘醫院急救，雖一度恢復生命跡象，最終於今天凌晨3時38分宣告死亡。
新店交通分隊及偵查隊鑑識人員到場現場調查、勘察、採證、照相及測繪紀錄，林男酒測值為零。據初步研判，疑似計程車車未注意車前狀況，詳細肇事原因尚待進一步調查釐清。
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