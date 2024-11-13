疑屋外雜物起火延燒 苗縣凌晨火災吞噬整間鐵皮屋
苗栗縣竹南鎮中美里一間鋼構鐵皮屋，屋內外堆積大量廢棄物，今天凌晨3點多發生火警，熊熊大火吞噬整間鐵皮屋，縣消防局獲報後立即派遣大批人車前往灌救，火勢一度延燒至附近雜草與鄰宅，幸迅速控制火勢未波及鄰宅，起火原因還有待調查。
消防局表示，事發當時派遣竹南、頭份及造橋3分隊共8車18人，由於火勢相當大，立刻出水線灌救，經了解獨居鐵皮屋的原租戶早已身亡，長達十年無人居住使用，屋內外留下大量堆積廢棄雜物，導致火勢燃燒猛烈。
火勢撲滅後，清查現場發現鐵皮空屋裡確實堆放廢棄雜物，僅部分有資源回收殘餘價值，燃燒面積約100平方公尺，外圍廢棄物燃燒面積約500平方公尺，火勢控制後出2水線配合怪手殘火處理。
第二大隊初步研判，起火點是從屋外雜物引發，火勢延燒到鐵皮屋，確切起火原因還有待調查，已知會產權所有人到隊部說明。
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