桃園觀音硝酸氣體外洩 疑廢液槽反應壓力大釀外洩腐蝕

桃園市觀音區環科路工廠今上午7點03分傳氣體外洩，廠房後方不斷竄出大量「橘色濃煙」，詭異煙霧瀰漫天際，恐怖景象讓附近上班民眾議論紛紛。桃園市消防局獲報後立即出動救援，經確認為有硝酸的廢液槽洩漏目前已止漏，所幸無人傷亡。

桃園市消防局指出，今上午7點03分接獲報案，觀音區環科路300號附近工廠不明氣體洩漏，陣陣橘黃色的煙霧瀰漫附近；消防局與環保局人員都出動20人到場救災，人員著全套防護衣進入內部確認洩漏點並確認止洩，場外則預防性架起除汙棚，幸好現場無人員受傷。

初步了解，消防人員到場時現場聞起來有酸味，經確認為廢液槽內的酸性物質洩漏，環保局到場稽查測得硝酸成分，廠商表示洩漏場所為30噸容量的廢液儲槽，昨晚大概存放量為20%，疑似內部反應壓力大造成酸性物質洩出，腐蝕外部鐵架等物品造成大量氣體反應瞬間竄出。