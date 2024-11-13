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觀音環保園區飄硝酸濃橘煙 出事公司背景曝光

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園市觀音環保科技園區的秀霖環境科技公司今早硝酸外洩冒大冒濃濃橘色煙，環保局人員現場測得硝酸成分，呼籲周邊鄰里緊閉門窗並注意刺鼻氣味

據查，秀霖環境科技股份有限公司2000年成立，資本額1億元，2012年申請及建置廢棄物處理機構，2014年取得公民營甲級廢棄物處理機構營運許可，主要處理廢硝酸、廢氫氟酸、廢氟化銨和銷售資源化產品，過去曾有5次被裁罰紀錄。

秀霖環境科技2016年7月因違反空氣汙染防制法和水汙染防治法分別挨罰10萬元、1萬元和6萬元，2020年11月再因監控留存檔案不足12個月被依廢棄物清理法開發1萬8千元，2021年6月因網路申報異常挨罰6千元。

環保局表示，此次事故正在調查原因，工廠列管物質外洩，會查工有無通報，否則會依空汙法重罰告發。

桃園市消防局獲報後立即出動救援，初步推斷為硝酸類氣體外洩，目前已止漏。記者周嘉茹／翻攝
桃園市消防局獲報後立即出動救援，初步推斷為硝酸類氣體外洩，目前已止漏。記者周嘉茹／翻攝
桃園市觀音環保園區今早飄硝酸橘煙，環保局提醒周邊民眾注意。圖／翻攝自臉書「桃園大小事」
桃園市觀音環保園區今早飄硝酸橘煙，環保局提醒周邊民眾注意。圖／翻攝自臉書「桃園大小事」

廢棄物 氣味 環保局

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