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影／4市民制伏捷運持刀婦 侯友宜頒感謝狀：市民、警員張顯正義

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市市長侯友宜於今天上午主持市政會議，會中對上周五在台北捷運王姓女子持刀傷人事件中，毫不猶豫挺身而出、見義勇為的4位市民，以及兩名事發現場即時執行公權力的員警，頒發感謝及榮譽狀表達表揚與感謝。侯友宜肯定市民和警察的果敢行為與無畏精神，展現新北市民正義感和社會責任感。

針對捷運安全，侯友宜在會中指出，感謝警察局及捷運局於事件發生後，第一時間除將嫌犯依法逮捕，快速有效地處理現場並疏導民眾外，並規畫捷運站體及周遭加強維安勤務。市長特別強調，雙北捷運是共同生活圈，新北市與台北市政府將發揮「行政一體」之精神，整合雙北市政府各部門及社會各界的力量，共同維護市民安全。侯市長讚揚當時挺身而出的4名市民，其中一位現職警務人員，成功將犯罪嫌疑人美工刀奪下，共同制服嫌犯將其控制直至警方到達，避免更多人員的傷害。兩名執勤員警在現場也展現出高度專業，迅速處理現場並為受害人提供必要的救助。

市長侯友宜強調，市府將繼續致力於提升市民的安全，並加強對公共場所的治安管理，確保市民的日常生活不受威脅。同時，市府也將加強民眾自我防範意識的宣導，鼓勵市民在危急時刻勇於伸出援手，與警方一起共同維護社會安全，為所有民眾創造一個安居樂業的生活空間。

新北市長侯友宜今在市政會議上頒發感謝及榮譽狀，表揚見義勇為警官薛先得。記者王長鼎／翻攝
新北市長侯友宜今在市政會議上頒發感謝及榮譽狀，表揚見義勇為警官薛先得。記者王長鼎／翻攝
新北市長侯友宜今在市政會議上頒發感謝及榮譽狀，表揚見義勇為市民及2名執勤員警4名英勇助人市民。圖／聯合報系資料照
新北市長侯友宜今在市政會議上頒發感謝及榮譽狀，表揚見義勇為市民及2名執勤員警4名英勇助人市民。圖／聯合報系資料照

侯友宜 捷運

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